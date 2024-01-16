Altay, 1. Lig'de son sıradan kurtuldu

Trendyol 1. Lig'de ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini alan Altay'ın teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Daha düne kadar 'bu takım kesin düşmüş' denilen bir takımdı ama şimdi bu savaşta, bu yarışta biz de varız." dedi.



Şimşek, yaptığı açıklamada, dün aldıkları galibiyeti kuruluşunun 110. yılını kutladıkları Altay'a ve taraftarlara armağan ettiklerini belirtti.



Görev yaptığı 1,5 aylık dönemde futbolcuların inanılmaz özverili bir şekilde çalıştığını kaydeden Şimşek, şunları söyledi:



"Maddi olanaksızlara rağmen hem antrenmanda olsun hem maçlarda olsun müthiş bir şekilde efor sarf ediyorlar. Bunun da karşılığı olması gerektiğini düşünüyorum. Daha düne kadar 'bu takım kesin düşmüş' denilen bir takımdı ama şimdi bu savaşta, bu yarışta biz de varız. Bu yarışta biz de varız. Hem de son dakikaya, son saniyeye kadar. Bütün futbolcu kardeşlerimi alınlarından öpüyorum. Tecrübelilerle gençleri birleştirmeye çalışıyoruz. Hem gençlerden hem tecrübelilerden faydalanmaya çalışıyoruz. İlerleyen günlerde genç kardeşlerimize daha çok şans vereceğimizi düşünüyorum. Onlardan da faydalanacağımızı düşünüyorum."



Yusuf Şimşek'in göreve gelmesinin ardından sadece Boluspor'a mağlup olan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ve ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçlarını kayıpsız geçti.



Geride kalan 18 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgisi bulunan İzmir temsilcisinin aldığı 3 puan silme cezası nedeniyle 11 puanı bulunuyor. Haftaya son sırada giren siyah-beyazlı ekip, dünkü galibiyetle Bitexen Giresunspor'u geçerek 17. sıraya çıktı.



Siyah-beyazlı ekipte bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Ceyhun Gülselam, cezası nedeniyle 21 Ocak Pazar günü Tuzlaspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.



