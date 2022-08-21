Altaş Denizlispor'a sponsorluk desteği

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. arasında 5 milyon liralık sponsorluk sözleşmesi imzalandı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Denizli Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Denizlispor'un kentin ortak paydası olduğunu ve daha iyi yerlere gelmesi için her zaman ellerinden gelen desteği verdiklerini bildirdi.



Geçen yıl yaptıkları sponsorluk anlaşmasını yenilediklerini ifade eden Gonca, "Bizim felsefemiz Denizlispor eşittir Denizli kentidir. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki 230 otobüsümüzün hepsinin rengi yeşil-siyahtır. Biz bu sponsorluğun çok olumlu katkılarını görüyoruz." dedi.



Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ise Denizlispor'un kentin en büyük markası olduğunu belirterek, bu destekle kulübün önünün açılacağını kaydetti.



Uz, "Bu sene Denizlispor olarak farklı bir bakış açısıyla sezona başladık. İnşallah hepimiz için hayırlı uğurlu olur. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmanın ardından kulüp ve şirket yetkilileri arasında 5 milyon liralık sponsorluk sözleşmesi imzalandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ