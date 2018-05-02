Alt liglerde son hafta heyecanı başlıyor

Futbolda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off heyecanından önce normal sezonun son karşılaşmaları bu hafta sonu yapılacak.Sezon sonunda toplam 7 takımın doğrudan bir üst lige çıkacağı, 18 ekibin ise küme düşeceği Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 24 ekip ise play-off heyecanı yaşayacak. Bu 3 ligde normal sezon heyecanı hafta sonu oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.Alt liglerde doğrudan bir üst lige çıkacak 7 ekipten 4'ü belli oldu. Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü, TFF 3. Lig'de Manisa Büyükşehir Belediyespor ile UTAŞ Uşakspor, sezon bitmeden bir üst lige çıkmayı garantiledi.Sezon sonunda düşecek olan 18 takımdan 14'ü de belli oldu. Spor Toto 1. Lig temsilcileri Grandmedical Manisaspor ile Gaziantepspor, TFF 2. Lig'de Silivrispor, Karşıyaka, Nazilli Belediyespor, Mersin İdmanyurdu ve Kocaeli Birlikspor, TFF 3. Lig'de ise Çanakkale Dardanelspor, Kırıkhanspor, Yeşil Bursa, Kayseri Erciyesspor, Aydınspor 1923, Arsinspor ve Tekirdağspor bir alt lige düştü.Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün doğrudan Süper Lig'e çıkmayı garantilediği 1. Lig'de Ümraniyespor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'in play-off oynaması kesinleşti.Play-off'ta yer alacak son ekip Altınordu ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında İzmir'de oynanacak maçta belli olacak. Play-off için Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a beraberlik yeterken, Altınordu'nun mutlaka galibiyet alması gerekiyor.Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un ardından lige veda edecek 3. ekip için de 2 aday bulunuyor. Samsunspor dezavantajlı girdiği son hafta öncesinde Denizlispor'un da matematiksel olarak düşme ihtimali bulunuyor.Sezon sonunda Eskişehirspor, Denizlispor ve Samsunspor'un ligi aynı puanda tamamlaması halinde Samsunspor lige veda edecek. Denizlispor ile Samsunspor'un aynı puana sahip olması halinde ise iki takım arasındaki maçlarda eşitlik olduğu için genel averaja bakılacak. Son hafta öncesinde Samsunspor'un -14, Denizlispor'un ise -3 averajı var.TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta oynanacak Altay-Gümüşhanespor maçı 1. Lig'e doğrudan yükselen ekibi belirleyecek.64 puana sahip lider Gümüşhanespor, müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde 1. Lig'e yükselecek. Müsabakayı Altay'ın kazanması halinde 1. Lig vizesini İzmir ekibi alacak. Ligin ilk devresinde iki takım arasındaki karşılaşmayı Altay 2-0 kazanmıştı.Grupta bu iki takımdan birinin yanı sıra Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Şanlıurfaspor play-off mücadelesi verecek.Ligde Silivrispor ve Karşıyaka'nın ardından lige veda eden 3. ekip Nazilli Belediyespor oldu.TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son hafta öncesinde liderlik için Hatayspor, Menemen Belediyespor ve Afjet Afyonspor'un şansı bulunuyor.Bu takımlardan 73 puana sahip Hatayspor son hafta konuk edeceği Afjet Afyonspor'u mağlup ettiği takdirde adını 1. Lig'e yazdıracak. Hatayspor'un puan kaybı halinde Menemen Belediyespor 34. haftada karşılaşacağı Eyüpspor'u yenmesi durumunda 1. Lig'e yükselecek.Afjet Afyonspor ise lider Hatayspor'u mağlup edip, Menemen Belediyespor'un Eyüpspor'a mağlup olması halinde 1. Lig vizesi alacak.Sivas Belediyespor'un play-off'a kalmayı garantilediği grupta son hafta Keçiörengücü veya İnegölspor'dan birisi play-off'a kalacak. Son haftaya 61 puanla giren Keçiörengücü, 58 puanlı İnegölspor'dan play-off için daha avantajlı durumda. Bu iki takımın sezon sonunda olası puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. 34. hafta öncesinde Keçiörengücü'nün 35, İnegölspor'un ise 12 averajı bulunuyor.Mersin İdmanyurdu ve Kocaeli Birlikspor'un lige veda ettiği Kırmızı Grup'ta ligden düşecek son takım 34. haftada belirlenecek. Son hafta öncesinde Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Bucaspor'un düşme ihtimali var.Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyonluğunu daha önce ilan ettiği TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bayburt Grup Özel İdare ve Kemerspor 2003 play-off oynamayı garantiledi.Play-off oynayacak diğer 2 ekip için 4 aday var. 54 puana sahip Bayrampaşa, 52'şer puanlı Ofspor ile Düzcespor ve 51 puanlı Halide Edip Adıvarspor'dan ikisi daha play-off vizesi alacak.Çanakkale Dardanelspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği grupta 33'er puana sahip Bergama Belediyespor ile Erzin Belediyespor ve 31'er puanlı 12 Bingölspor ile Orhangazi Belediyespor'dan ikisi daha lige veda edecek.3. Lig'de şampiyon takımın tek belli olmadığı 2. Grup'ta son hafta öncesinde 69 puanlı Darıca Gençlerbirliği ve 68 puana sahip Ankara Demirspor'dan biri ipi göğüsleyecek.İki takım arasındaki olası puan eşitliğinde Darıca Gençlerbirliği rakibini geride bırakacak.Diyarbekirspor ve Anagold 24 Erzincanspor'un play-off'a kalmayı garantilediği grupta play-off'ta mücadele edecek son ekip Tire 1922 veya Pazarspor olacak.Grupta son 3 sırada yer alan Kırıkhanspor, Yeşil Bursa ve Kayseri Erciyesspor gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.UTAŞ Uşakspor'un 2. Lig vizesi aldığı 3. Lig 3. Grup'ta Tarsus İdmanyurdu, Sultanbeyli Belediyespor ve Kızılcabölükspor play-off'u garantiledi. Play-off'ta yer alacak son ekip Elaziz Belediyespor veya Büyükçekmece Tepecikspor olacak.Grupta son 3 sırada yer alan Aydınspor 1923, Arsinspor ve Tekirdağspor gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de ter dökecek.