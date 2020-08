Alt liglerde dayak da var, mobbing de!

TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve BAL (Bölgesel Amatör Lig) organizasyonlarında yüzlerce takım, teknik adam, binlerce futbolcu ter döküyor, geçimlerini sağlamaya çalışıyor.



Her şey futbolcu Volkan Can'ın Isparta 32 Spor ile ilgili geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir Instagram mesajıyla başladı. Hürriyet'ten Adil Demirçubuk, Volkan'a telefonla ulaşıp, olayın detayını anlatmasını istedi.



İşte o haber:



Başkan 5 metre önümde oturuyordu



"Telefonda transfer için sözlü anlaşma sağlayınca beni İstanbul'a çağırdılar. Başkanın Boğaz'da bir balık lokantası varmış. '22 Ağustos saat 18.00'de orada ol, başkanımızla görüşüp sözleşme imzalayacaksın' dediler. Cumartesi sabah İstanbul'a gittim, söylenen saatte lokantaya vardım. Beni bir yere oturttular, "Bekle, başkan gelecek" dediler. Beklemeye başladım, bu arada başkanı da görüyorum, aramızda sadece 5 metre var, ofisinde oturuyor. 1 saat bekledikten sonra, daha önce telefonda görüştüğüm yönetici ağabey 'Başkan transferinden vazgeçti' dedi. Çok üzüldüm tabii. Davet etmişsin, 4 saat yolculuk yapmışım, aç mısın, susuz musun, bir hoş geldin demedin, kalkıp görüşmeye bile tenezzül etmiyorsun!



Büyütülecek bir olay değilmiş!



İnsan bir 'Kusura bakma, seni buraya kadar getirdik ama vazgeçtik' der. Ben de Instagram'dan o mesajı yazdım. kulüpten aradılar, resmi sayfalarından 'Büyütülecek bir olay değil, yanlış anlaşılma vs.' yazdılar. Ben de DM'den onlara, 'Benim yaşadığımı siz yaşasaydınız acaba ne hissederdiniz?' diye yazdım. Sonra başkanın beni arayacağını söylediler, arayan soran yok tabii." VOLKAN'ın mağduriyeti sonrası Profesyonel Futbolcular Derneği'ni aradık. Öğrendiklerimizi anlatıp benzer olaylar varsa anlatmalarını istedik. TPFD Hukuk Müşaviri Mehmet Göktürk Aslan bakın neler anlattı. Kimse zor durumda kalmasın diye kulüp ve futbolcu ismi belirtmeden yaşananları aktarıyoruz.



Paralarını isteyenleri kulübe çağırıp dövdüler



2018-19'da uzun süredir alacaklarını tahsil edemeyen futbolcular, yönetime başvurup ödeme yapılmazsa idmanları boykot edeceklerini bildirdi. Bunun üzerine kulüp başkanı futbolcuları toplayıp, kötü sonuçlar alındığı için kimsenin para istemeye hakkı olmadığını ve alacakları için TFF'ye başvuranı cezalandıracağını söyledi. 3 oyuncu TFF kanalıyla ihtarname gönderince, başkan ve iki yönetici tarafından kulübe çağrıldı ve 1.5 saat boyunca fiziki şiddet uygulandı. Zorla ibraname ve karşılıklı sonlandırma sözleşmeleri imzalatılan futbolcular korkudan şikâyetçi olamadı.



Futbolcuların darp edildiği binada kameralar bozuktu



2018-19 sezonu sonunda bir kulübün yönetimi, oyuncuları tek tek çağırarak, takım başarısız olduğu için bakiye kalan alacaklarından feragat etmelerini istedi. Feragatnameyi imzalamayan iki futbolcu, takım toplantısı olduğu bahanesiyle tesislere çağrıldı ve burada kulüp başkanı ve şoförü tarafından darp edilerek ibraname imzalatıldı. İki futbolcu olay sonrasında suç duyurusunda bulundu ve savcılık makamı tüm kamera görüntülerini istedi. Ancak kulüp tesislerindeki tüm kameraların arızalı olması (!) ve oyuncuların darp raporu almakta gecikmesi nedeniyle savcılık makamı delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.



Mobbing Türkiye'de sıradan!



Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Hukuk Müşaviri Mehmet Göktürk Aslan, futbolculara karşı uygulanan kötü muamele, şiddet ve psikolojik taciz olaylarının son bulması için spor hukukumuzda yapısal değişikliklere gidilmesinin şart olduğunu belirterek şunları söyledi: "Özellikle alt liglerde futbolculara karşı uygulanan fiziki şiddet olayları ile karşılaşıyoruz. Genellikle bu durum oyuncunun alacaklarından feragat etmemesi, kulüpten ayrılmaması ve maç kaybedilmesi hallerinde karşımıza çıkıyor. En çok karşılaştığımız olay ise psikolojik taciz (mobbing). Bu yüzlerce futbolcunun yaşadığı ve ülkemizde gayet olağan karşılanan bir uygulama halini aldı. Kulüpler, sözleşme yükümlülüklerinden kaçınmak ve futbolcuyu ayrılmaya zorlamak için kadro dışı bırakıyor, ağır şartlarda tek başına çalışmaya zorluyor ve tesislerden çıkarıp dışlıyor.



FIFA'YA GÖRE SUÇ AMA...



FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), bu uygulamaların hukuka aykırı olduğunu hüküm altına alsa da; TFF yargı organları (Tahkim, UÇK) ve genel mahkemeler oyuncunun tesisten çıkartılması veya takımdan ayrı bırakılmasının 'sözleşmede aksi belirtilmediği sürece' hukuka aykırı olduğunu düşünmemektedir."



'SAKATLANDIĞIN İÇİN PEŞİNATI BİZE GERİ VERECEKSİN'



2017-18'da sakatlanan bir oyuncuyu çağıran yönetim, sezon boyunca oynayamadığı için, aldığı peşinatı iade etmesini istedi. Kabul etmeyince başkan, yönetici ve korumalarca saatlerce bir odada tutulan futbolcuya zorla senet imzalatıldı. Dava açıldı ancak olayları ve senet aldıklarını inkar eden şüpheliler delil yetersizliğinden beraat etti.



'SENİ KÖPEK KULÜBESİNE BAĞLAYACAĞIM'



2017'de Şanlıurfasporlu Mertcan Çam alacaklarını tahsil etmek için TFF'ye başvurunca başkan Emin Yetim ve adamları tarafından darp edilmişti. Çam, adli makamlara intikal eden olayı şöyle anlatmıştı: "Başkan ansızın yumruk attı. Kulak arkama geldi, düştüm. Yerde 'Başkanım yapma' diye yalvardım. Dinlemedi, tekme atmaya başladı. Yağmurluğumun kapşonundan tutarak kapıya doğru sürükledi 'Seni köpek kulübesine bağlayacağım ulan it' diye bağırıyordu. Bana, aileme ağza alınmayacak küfürler etti. Kapıya kadar sürükledi. Sonra 2. başkan Giray Küçük ve şoförü geldi. Kurtaracaklar sandım ama yanılmışım..."