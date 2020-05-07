Alt lig takımlarının koronavirüs sıkıntısı; Devam kararı sonrası yaşananlar

Türkiye 12 Haziran'da futbola dönüyor. Ancak alınan karar ikinci ve üçüncü lig takımlarını mutlu etmedi. Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un haberine göre; İkinci ve üçüncü liglerde mücadele eden 90 takımdan 66'sı maçlara çıkmak istemiyor. Pandemi sürecinde gelirleri yüzde 90 azalan kulüpler, oyunculara maaş vermekte zorlanıyor.Futbola yeniden dönüşle testler için sağlık giderleri artacak. Ayrıca takım otobüsü sayısı 1'den 3'e çıkacak. Mali açıdan zor durumda olan kulüplerin yükü iyice artmış olacak. Takımlarda sözleşmesi 31 Mayıs ve 30 Haziran'da bitecek birçok oyuncu var. Kulüpler bu oyuncuları motive etmenin zor olacağını düşünüyor. Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımlar, iddiası olmayan takımların maçlarının sonuçlarının manipülasyona açık olduğunu ve kontrol edilmesinin zor olduğunu belirtiyor.İkinci ve üçüncü lig takımlarının yüzde 90'ının stadında ışıklandırma sistemi yok. Stat ve antrenman sahaları teknik ve altyapı açısından yetersiz. Dolayısıyla haziran ve temmuz aylarında maçlar gündüz oynanacak. Sıcak havada oynanacak maçlar, tam hazırlanmadan sahaya çıkacak oyuncular için büyük sağlık riski oluşturuyor. Sezonun tamamlanması halinde ikinci ve üçüncü lig kulüplerini zor bir süreç bekliyor.