Alsancak Stadı, gelecek sezona yetiştirilmeye çalışılıyor

Alsancak Stadı'ndaki inşaat çalışmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kontrollü olarak devam ettiği bildirildi.İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfından (İZVAK) yapılan açıklamada, Alsancak Stadı'nda inşaat çalışmalarının sürdüğü, kale arkası ve misafir takım tribünlerinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.Açıklamada, localar, soyunma odaları, ortak kullanım alanları, mekanik ve elektrik altyapılarının hazırlandığı, stadın 2020-2021 sezonuna yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.