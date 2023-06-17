Alphonso Davies: ''Robben'in yerine transfer edildim''

İsmi bir süredir Real Madrid ile anılan Bayern Münih'in yıldız oyuncularından Alphonso Davies, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Kanadalı oyuncu, 2019 yılında Vancouver'den Bayern Münih'e Arjen Robben'in yerine transfer olduğunu ancak sol bek pozisyonunda sıkışıp kaldığını belirtti.



Alman basınına açıklama yapan Davies, ''Arjen Robben'in yerine geçmek için sözleşme imzalamıştım. Ancak David Alaba sakatlanınca bir süre bek olarak kullanıldım. Sonra sürekli sürekli orada oynatıldım. O pozisyonda sıkışıp kaldım.'' ifadelerini kullandı.



Ayrıca 22 yaşındaki yıldız isim, zirvede yer alan takımlarda oynamak istediğini belirtti.



REAL MADRID VE CITY İSTİYOR



Alman basının haberine göre bir süredir Davies ile ilgilenen Real Madrid'e rakip çıktı.



Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'nin de yıldız sol bek için girişimde bulunacağı iddia edildi.



DAVIES'İN BAYERN KARNESİ



2019 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen Davies, Alman ekibiyle 5 lig şampiyonluğu yaşarken, oynadığı 153 karşılaşmada 8 gol, 25 asistlik performans sergiledi.



Alphonso Davies'in 2025 yılına kadar Bayern Münih ile sözleşmesi bulunuyor.





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