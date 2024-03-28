Alphonso Davies'in menajerinden Bayern'e tepki!

Alphonso Davies'in menajeri Nick Huoseh, fubolcunun geleceğiyle ilgili konuştu.



Nick Huoseh yaptığı açıklamada, "Davies'e baskı yapılması adil değil. Bir yıl önce anlaşmaya çok yaklaşmıştık. Daha sonra tüm yönetim değişti. Yedi ay boyuncu bizimle iletişime geçen olmadı. Bu süre zarfında ben kulüple iletişime geçmeye çalıştım." dedi.



"KARAR VERMEK ZORUNDA"



Bayern'in sportif direktörü Max Eberl daha önce yaptığı açıklamada, "Alphonso'ya çok somut ve takdire değer bir teklifte bulunduk. Bir yere kadar kararsız kalacak. Evet ya da hayır demek zorunda." ifadelerini kullanmıştı.



"BU HİÇ ADİL DEĞİL"



Davies'in menajeri ise bu konuyla ilgili, "Şimdi bize bir ültimatom verildi ve iki hafta içinde kararımızın verilmesi istendi. Bu hiç adil değil." şeklinde konuştu.



Nick Huoseh son olarak, "Bu karar Davies'in kariyeri için çok önemli. Gelecek sezon teknik direktör kim olacak veya takımın ne durumda olacağını bilmeden karar vermemiz gerektiğini söyleniyor. Nasıl bir karar vereceğimize sezon sonunda karar vereceğiz" dedi.



