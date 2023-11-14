Bayern Münih'in Kanadalı sol bek Alphonso Davies, kulübünden gelen sözleşme teklifini geri çevirdi ve Real Madrid'e gitmek istediğini iletti.



Marca'da yer alan habere göre; dünyanın en iyi sol beklerinden biri olarak kabul edilen Alphonso Davies, 2025'te sona erecek sözleşmesini uzatma teklifini reddetti. Bayern Münih'in ısrarlı tekliflerine karşın Davies, sözleşmesi sona erdikten sonra bonservissiz veya gelecek yaz makul bir bedelle Real Madrid'e gitmek istediğini açık bir şekilde iletti.



GENÇ 'GALAKTICOS'LAR



Real Madrid, kulüpte Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Rodrygo, Vinicius, Arda Güler gibi süper genç yeteneklerin yanına gelecek yaz 17 yaşındaki Palmeiraslı golcü Endrick'i ekleyecek.



Kulübün genç oyuncular üzerine yaptığı stratejiyi 23 yaşındaki Kanadalı bek ile devam edeceği de vurgulandı.



BAYERN, 14 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ



Vancouver Whitecaps'tan 1 Ocak 2019'da Bayern Münih'e 14 milyon euro karşılığında transfer olan Alphonso Davies, Alman deviyle 171 resmi maça çıktı ve 8 gol atıp 28 asist yaptı.



BREITNER, HAMİT, KROOS, ALABA VE DAVIES



Real Madrid, Alphonso Davies'i de transfe ederse Bayern Münih'ten 5. transferini yapmış olacak.



1975'te Paul Breitner, 2011'de Hamit Altıntop, 2014'te Toni Kroos, 2021'de ise David Alaba Bayern Münih'ten Real Madrid'e transfer olmuştu.





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