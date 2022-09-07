AlphaTauri - Red Bull: II. Crashgate mi?

RedBull'un alt takımı olan AlphaTauri takımı, Pazar günü Zandvoort'ta düzenlenen Hollanda yarışında Yuki Tsunoda'nın aracını yarış esnasında kenara çekmesinin ardından "kirli yarış" olduğunu öne süren, başta Mercedes AMG Petronas Takım Patronu Toto Wolff olmak üzere yapılan yorumları şiddetle kınadığını ve yanıtladığını açıkladı.



Hollanda Grand Prix'sinde AlphaTauri sürücüsü 42. turda sert lastikleri takmak için pitte durdu, ancak durduktan sonra Japon sürücü lastiklerin doğru takılmadığını bildirerek pistte durdu. Yuki'nin yarış mühendisinin telsiz konuşmalarında, Japon pilotun lastiklerin doğru takılmadığını belirttikten sonra "Yavaşla ve yolda güvenli bir yerde dur" dediği öğrenildi.



Gittikçe sinirlenen pilot, telsizden mühendisine "Lastikler neden takılmadı!" diye sitem etti. Tsunoda'ya "pistte hemen durması" söylendi ve Yuki durduktan sonra lastiklerin düzgün takılıp takılmadığını tekrar sordu ve uzun bir süre yanıt alamadı.



Cevap alamadıktan sonra Japon pilot telsizden, "Bırakayım mı, bırakıyorum?" dedi ve saniyeler sonra mühendisinden "Lastiklerde bir problem yok, devam et" komutu geldi.

Yarışa devam eden Tsunoda, tekrardan pit duvarına bilgi verdi "Bir şeyler yanlış gidiyor" ifadeleriyle problemin kaynağını bilmediğini iletti.



Yuki'nin bu konuşmasından sonra kişisel yarış mühendisi onu pit alanına çağırdı ve lastikleri değiştireceklerini söyledi ve kokpitten "Emniyet kemerini de takmanız gerekecek." yanıtı geldi.



Daha sonra çok yavaş bir biçimde pite döndü ve lastiklerini değiştirdi ve emniyet kemerini sıktırdı. Ancak tekrardan piste çıktığında, Yuki hala bir sorun olduğunu belirtti ve güvenli bir yere aracını park ederek yarıştan çekildi ve sanal güvenlik aracı yarışa dahil oldu.



"2.CRASHGATE SKANDALI?"



Yarışa giren sanal güvenlik aracı sayesinde "bedava" şekilde pite giren RedBull pilotu Max Verstappen, kendi evinde galibiyete ulaştı ve şampiyonluk yarışındaki farkı kapatması çok zor bir boyuta getirdi. Ancak Verstappen'in, RedBull'un alt takımı olan AlphaTauri pilotu Yuko Tsunoda'nın arızası sebebiyle pit avantajı kazanması söylentileri de beraberinde getirdi.



Sosyal medya kullanıcılarına göre Tsunoda'nın sorunu Super Max'ın kendi evinde kazanması için RedBull tarafından planlanmış olduğu öne sürüldü.



Mercedes takım patronu Toto Wolff, Sky F1'de bu olay ve olayın Mercedes'in tek pit-stop stratejisini nasıl etkilediği sorulduğunda komplo teorisi olma ihtimalini gözler önüne serdi.



Wolff gelen soru üzerine, "Eğer şampiyonluk için savaşıyor olsaydık, bu olay kesinlikle yakından incelenmesini isteyeceğım bir şey olurdu." yanıtını verdi.



ALPHATAURI: "SAYGISIZLAR"



Sosyal medyada yapılan ve Toto Wolff'un de yaptığı komplo teorisi yorumları üzerine AlphaTauri tarafı, "Ekibimize ve RedBull Racing strateji müdür Hannah Schmitz'e yöneltilen bazı sözleri ve yorumları okumak inanılmaz derecede cesaret kırıcı. Bu tür nefret dolu davranışlara müsamaha gösterilemez, bu tür suçlamalar kabul edilemez ve gerçek dışıdır. Hannah Schmitz ve bize karşı tamamen saygısızlıktır. Biz her zaman bağımsız ve adil bir şekilde, en üst düzey saygı ve sportmenlik çerçevesinde yarışlarımızı sürdürdük. Yuki, ekibin hemen tespit edemediği bir sorun yaşamış ve bu sorun pistte durmasına neden olmuştur. Farklı ve art niyetli bir şey iddia etmek hakarettir ve kategorik olarak yanlıştır," açıklamalarında bulundu.



"SEBEP-SONUÇ-CEZA"



Tsunoda'nın neden olduğu sanal güvenlik aracının ardından Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas'ta mekanik bir arıza sebebiyle pistte durdu ve güvenlik aracı yarış alanına geldi.



Yuki, gevşek emniyet kemeri ile sürüş yaptığı için hakemler tarafından kınandı ve Monza da 10 sıra grid cezası alması bekleniyor.





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