Alperen: "Thiago Splitter, gelişimimde çok yardımcı oldu!"

Houston Rockets'taki temsilcimiz Alperen Şengün, eski NBA pivotu ve takımın yardımcı antrenörü Thiago Splitter ile çalışmalarının kendisine olan faydalarından bahsetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Alperen: 'Thiago Splitter, gelişimimde çok yardımcı oldu!'
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18 Kasım 2023 14:19
Houston Rockets'taki temsilcimiz Alperen Şengün, eski NBA pivotu ve takımın yardımcı antrenörü Thiago Splitter ile çalışmalarının kendisine olan faydalarından bahsetti.

2021'de NBA'e ilk gidişinden bu yana istikrarlı bir şekilde gelişen Alperen, oyunundaki bazı geliştirdiği yönlerini, geçtiğimiz yaz Rockets'ın antrenör kadrosuna katılan Splitter'ın rehberliğine bağladı:

"Thiago bana çok yardımcı oldu. Birlikte çok çalıştığımız için sol elimi onunla geliştirmiştim. Kendisi şampiyonluk yaşamış olan tecrübeli biri ve bana saha içi ve dışında olup bitenler hakkında birçok şey öğretiyor.

Hatta bir anlaşmamız var, o bana tüm bunları öğretecek, ben de ona bazı sırtı dönük oyunlar öğreteceğim."

Alperen, %60 şut isabetiyle 19.8 sayı, 8.2 ribaund ve 5.8 asist ortalamaları yakalayarak, bu sezon etkileyici bir performans sergiliyor.

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