Alperen Þengün, 'Yükselen Yýldýzlar' maçýnda!

Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Þengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star hafta sonu etkinlikleri kapsamýndaki "Yükselen Yýldýzlar" maçýnda görev yapacak.



NBA'in internet sitesinden yapýlan açýklamaya göre bu yýl farklý formatta oynanacak "Yükselen Yýldýzlar" maçýnda 28 basketbolcu mücadele edecek.



ABD'nin Cleveland kentinde 19 Þubat Cumartesi günü sabaha karþý gerçekleþtirilecek üç maçlýk organizasyonda çaylak ve ikinci sezonunu geçiren 12'þer oyuncu ile NBA Geliþim Ligi'nden 4 basketbolcu yer alacak.



Rick Barry, Gary Payton, Isiah Thomas ve James Worthy antrenörlüðündeki oyuncular draft edilerek 4 takýma ayrýlacak.



Ýlk maçlardan galip ayrýlan ekipler, finalde karþýlaþacak. Süresiz oynanacak mücadelelerde hedef skor uygulamasýna geçilecek. Ýlk maçlarda 50, final müsabakasýnda ise 25 sayýya ulaþan takým galip gelecek.



Evan Mobley, Cade Cunningham, LaMelo Ball, Anthony Edwards gibi oyuncularýn yer alacaðý ve ligde ilk sezonunu geçiren Alperen Þengün'ün de dahil olduðu etkinlikte sahaya çýkacak isimler þöyle:



Çaylak oyuncular: Scottie Barnes (Toronto Raptors), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Ayo Dosunmu (Chicago Bulls), Chris Duarte (Indiana Pacers), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder), Alperen Þengün, Jalen Green (Houston Rockets), Herbert Jones (New Orleans Pelicans), Davion Mitchell (Sacramento Kings), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Jalen Suggs, Franz Wagner (Orlando Magic)



Ýkinci sezonunu geçiren oyuncular: Precious Achiuwa (Toronto Raptors), Cole Anthony (Orlando Magic), LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Desmond Bane (Memphis Grizzlies), Saddiq Bey, Isaiah Stewart (Detroit Pistons), Anthony Edwards, Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Sacramento Kings), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Isaac Okoro (Cleveland Cavaliers), Jae'Sean Tate (Houston Rockets)



NBA Geliþim Ligi oyuncularý: MarJon Beauchamp, Dyson Daniels, Jaden Hardy, Scoot Henderson



