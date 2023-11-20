Houston Rockets'ta forma giyen temsilcimiz Alperen Şengün, NBA kariyerinde yeni bir rekora imza attı.



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Houston Rockets'ı 105-104 yendi.



NBA'de normal sezona 9 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 23 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle "double double" yaptığı maçta Rockets, rakibine bir sayıyla mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.



21 yaşındaki Alperen, kulüp tarihinde 2000 sayı, 1000 ribaunt ve 500 asist istatistiklerini yakalayan en genç oyuncu oldu. Bu rekor daha önce Rodney McCray'e aitti.



Karşılaşmanın son saniyeleri büyük çekişmeye sahne oldu. Bitime 4 saniye kala konuk ekip, Alperen'in basketiyle skoru 104-104'e getirdi. İki saniye sonra faul çizgisine gelen ve atışlardan birini sayıya çeviren LeBron James, takımına galibiyeti getirdi.



LeBron James'in 37 sayı, 6 ribaunt, 8 asistle galibiyete katkı sağladığı Lakers'ta, Anthony Davis 27 sayı, 10 ribaunt, Austin Reaves 17 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynadı.



Rockets'ta Dillon Brooks 24 sayı, Fred VanVleet 15 sayı, 16 asistle salondan ayrıldı.





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