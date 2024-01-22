NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.



CLIPPERS 125-114 NETS



LA Clippers, Brooklyn Nets'i Crypto.com Arena'da 125-114 mağlup etti.



James Harden 24 sayı, 5 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla bu sezon 11. double-double'ını yaptı. Russell Westbrook 23 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle benche liderlik etti. Kawhi Leonard 21 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynarken, Paul George da 17 şut denemesinin 12'sini kaçırıp 12 sayı ve 7 ribaund kaydetti.



Mikal Bridges 26 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle Nets'e liderlik etti. Cam Thomas 20 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle benchten katkı verirken, Nic Claxton ve Spencer Dinwiddie 16'şar sayı ekledi.



MAGIC 105-87 HEAT



Orlando Magic, Amway Center'da Miami Heat'i 105-87 yendi.



Magic'te Paolo Banchero 20 sayı, 10 ribaund ve 2 asistle galibiyete liderlik etti. Franz Wagner 19 sayı ve 5 asistle oynadı. Wendell Carter Jr. ise 17 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.



Heat'te Bam Adebayo 22 sayı, 11 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla öne geçti. Jimmy Butler 15 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynarken, Tyler Herro 12 sayı kaydetti.



NUGGETS 113-104 WIZARDS



Denver Nuggets, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 113-104 mağlup etti.



Nuggets'ta Nikola Jokic 42 sayı, 12 ribaund, 8 asist ve 3 blokla galibiyette önemli rol oynadı. Jamal Murray 19 sayı, 7 asist ve 5 ribaund kaydederken, Michael Porter Jr. 19 sayı, 6 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla maçı tamamladı.



Wizards'ta Kyle Kuzma 17 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla takıma liderlik etti. İki maç kaçırmasına neden olan beyin sarsıntısının ardından dönen Daniel Gafford, 15 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti. Tyus Jones 15 sayı ve 13 asistle oynarken, Marvin Bagley III ve Landry Shamet benchten 14'er sayı buldular.



CELTICS 116-107 ROCKETS



Boston Celtics, Toyota Center'da Houston Rockets'ı 116-107 devirdi.



Kristaps Porzingis, Celtics'e 32 sayı ve 5 blokla liderlik etti. Derrick White 21 sayı, 11 ribaund, 3 asist ve 2 blokla double-double yaparken, Jayson Tatum 18 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma kaydetti. Jaylen Brown ise 13 sayı, 11 ribaund, 10 asist ve üç top çalma ile triple-double performansı sergiledi.



Dillon Brooks, Rockets'ta 25 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 4 top çalmayla en skorer isimdi. Temsilcimiz Alperen Şengün 24 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle kariyerinin üçüncü triple-double'ına imza atarken, Jalen Green 16 sayı, 5 asist, 4 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı.



SUNS 117-110 PACERS



Phoenix Suns, Footprint Center'da konuk ettiği Indiana Pacers'ı 117-110 mağlup etti.



Kevin Durant, 40 dakikada 40 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 3 blokla Suns'a liderlik etti. Devin Booker 26 sayı, 6 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Bradley Beal 25 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve bir top çalmayla oynadı.



Altı oyuncusu çift haneli skor üreten Pacers'ta, 18 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve bir top çalmayla oynayan Buddy Hield başı çeken isim oldu. Pascal Siakam 15 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle, Jalen Smith ise 15 sayı, 4 ribaund, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.



LAKERS 134-110 TRAIL BLAZERS



Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 134-110 devirdi.



Lakers'ta D'Angelo Russell 34 sayı, 8 asist ve 2 blokla takımın en skorer oyuncusu olmayı başardı. LeBron James 28 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynadı. Austin Reaves 15 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle, Anthony Davis ise 14 sayı, 14 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.



Trail Blazers'ta Malcolm Brogdon 23 sayı, 7 ribaund ve 9 asistle oynadı. Anfernee Simons 19 sayı, 2 ribaund ve 3 asist, Jerami Grant ise 17 sayı, 3 ribaund ve 3 asist kaydetti.



