Alperen Şengün'ün takımı Rockets'ta başantrenörlüğe Ime Udoka getirildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ta başantrenörlüğe Ime Udoka getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; NBA.com
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Alperen Şengün'ün takımı Rockets'ta başantrenörlüğe Ime Udoka getirildi
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25 Nisan 2023 12:12
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ta başantrenörlüğe Ime Udoka getirildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Stepen Silas ile yollarını ayıran Rockets, başantrenörlük görevi için Udoka ile anlaşma sağladı.

San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers ve Brooklyn Nets'te yardımcı antrenörlük yapan ABD doğumlu Nijeryalı çalıştırıcı, 2021'de Boston Celtics'in başına geçmişti. Udoka, geçen sezon Celtics'i NBA finallerine taşımıştı.

Normal sezonda 22 galibiyet, 60 mağlubiyet yaşayan Rockets, Batı Konferansı'nı 14. sırada tamamlamıştı.

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