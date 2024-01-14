Alperen Şengün'ün Rockets'ı, Celtics'e diş geçiremedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı 145-113 yendi.



NBA'e 8 maçla devam edildi. Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Rockets'ı 32 sayı farkla mağlup eden Doğu Konferansı lideri Celtics, bu sezon sahasındaki 19 maçı da kazanarak kulüp rekoru kırdı.



Celtics'te Jaylen Brown 32 sayı, 6 ribaunt, Jayson Tatum 27 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Payton Pritchard 19 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı verdi.



Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta, Cam Whitemore 22 sayı, 7 ribaunt, Dillon Brooks 12 sayı, Amen Thompson 10 sayı, 10 ribauntla oynadı.



LeBron'suz Lakers, deplasmanda Jazz'a yenildi



Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Los Angeles Lakers'ı 132-125 mağlup etti.



Jazz'da Lauri Markkanen 29 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 27 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, Jordan Clarkson 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi.



LeBron James'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Lakers'ta ise D'Angelo Russell 39 sayı, 8 asist, Austin Reaves 19 sayı, 4 ribaunt, Rui Hachimura 17, Anthony Davis 15 sayı kaydetti.



Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 9 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle oynadığı maçta San Antonio Spurs, sahasında Chicago Bulls'a 122-116 mağlup oldu.



Sonuçlar



Boston Celtics-Houston Rockets: 145-113



Atlanta Hawks-Washington Wizards: 99-127



Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 129-118



Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 112-100



Memphis Grizzlies-New York Knicks: 94-106



Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 108-118



San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 116-122



Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 132-125



