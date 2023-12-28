Alperen Şengün'ün iyi oyunu Houston Rockets'a yetmedi!

NBA'de heyecan geçtiğimiz gece oynanan maçlarla devam etti. Houston Rockets ile Phoenix Suns'ın karşı karşıya geldiği mücadelede Alperen Şengün'ün çabası yetmedi.

, Fotoğraf; Imago
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Alperen Şengün'ün iyi oyunu Houston Rockets'a yetmedi!
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28 Aralık 2023 09:49
NBA'de Houston Rockets ile Phoenix Suns kozlarını paylaştı. Phoenix Suns neredeyse tamamını önde götürdüğü karşılaşmayı 129-113 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Rockets 29. maçında 14. mağlubiyetini alırken Suns 30. maçında 15. galibiyetini aldı.

ALPEREN'İN ÇABASI YETMEDİ

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla NBA'e damgasını vuran Milli yıldız Alperen Şengün, başarılı oyununu Phoenix Suns karşısında da gösterdi.

Milli yıldız karşılaşmayı 24 sayı, 5 ribaund, 2 top çalma ve 1 asistle tamamladı.

Suns'ta Kevin Durant ise 27 sayı, 10 ribaund ve 16 asistle triple-double yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı.

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