Alperen Şengün'ün double-double'ı Houston'a yetmedi

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs ile karşılaştı.



Karşılaşma ev sahibi San Antonio Spurs'un 118-109'luk galibiyeti ile sona ererken, Alperen Şengün'ün 16 sayı 11 ribaunt 2 asistlik performansı takımının mağlubiyetine engel olamadı. San Antonio Spurs'te ise Keldon Johnson 32 sayı 7 ribaunt ile yıldızlaşan isim oldu.



Gecenin diğer maçlarında ise Portland Trail Blazers evinde Denver Nuggets'a 120-121 mağlup olurken Portland'da Damian Lillard 40 sayı 12 asist ile dikkat çekti. Kazanan Denver'da ise Nikola Jokic 33 sayı 10 ribaunt 9 asist ile triple-double'ın kıyısından döndü.



Bir diğer maçta ise Miami Heat, evinde ağırladığı Los Angeles Clippers'ı 115-110 mağlup etmeyi başardı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ