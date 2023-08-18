Alperen Şengün: ''Takımın ihtiyacı neyse onu yapıyorum''

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'i 105-84 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından oyuncularımızdan Furkan Korkmaz ve Alperen Şengün açıklamalarda bulundu.



Bütün seyircilere teşekkürlerini ileten Furkan Korkmaz, ''Zamanı geldiğinde kendi performansım hakkında uzun uzun konuşacağım, şu an zamanı değil. Anlatacağım şeyler var. Tabi ki mutluyum. Hedefimiz olimpiyatlara gitmek. Artık turnuvanın sonuna geldik. Umarım herkes üstüne koya koya devam eder ve maçı kazanırız. Hırvatistan çok tecrübeli bir takım. Hem NBA oyuncuları ve EuroLeague'de oynayan oyuncuları var. Bizle beraber buradaki en güçlü iki takımın finali oluyor. Hak edilmiş final olacak. Bütün seyircilerimize teşekkür ederim. Pazar çok daha coşkulu ve büyük bir tribün olacağına eminim. Ekran başında da milyonlar bizi destekleyecek. Tek yürek olarak maça çıkacağız biz de.'' ifadelerini kullandı.



ALPEREN ŞENGÜN: ''TAKIMIN NEYE İHTİYACI VARSA ONU YAPIYORUM''



Güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Alperen Şengün ise ''İlk günden beri elimden geleni yapıyorum. Takımın neye ihtiyacı varsa onu yapıyorum. Bugün de çok güzel galibiyet aldık. Şimdi sıra Pazar gününde. Herkes çok konsantre. Çıkıp maçı kazanacağız. Hırvatistan iyi takım, çok güzel maç olacak. İnşallah bütün salon dolar pazar günü. Umarım salonu full görürüz ve bize de motive olur, çıkar maçı kazanırız. Herkesi Sinan Erdem'e bekliyorum.'' dedi.



