Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün ve Jalen Green, takımlarının son hazırlık maçında San Antonio Spurs'e karşı galibiyetinin mimarı oldular.



Her iki takımın da son hazırlık maçlarını oynadığı gecede Alperen ve Green ikilisi, Rockets'ın Spurs'e karşı Toyota Center'da aldığı 129-107'lik galibiyete liderlik etti. Houston hazırlık maçlarını 3-1'lik seriyle tamamlarken, San Antonio ise 1-3'lük seriyle kapattı.



Alperen, 26 dakikada 21 sayı ve 10 ribaund kaydederken, 9/12 şut isabetiyle (%75.0) oynadı. Green ise 27 dakikada 30 sayı bulurken, 8/16 (%50.0) genel ve 7/13 üçlük (%53.8) şut isabeti yakaladı.



Green ve Alperen böylece, 2021 birinci tur NBA draft seçimleri için Pazartesi günü yaklaşan son sözleşme uzatma tarihi öncesinde, başantrenör Ime Udoka ve genel menajer Rafael Stone'a olumlu bir izlenim bırakmış oldular.



Rockets, sınırlı dakikalar da olsa beklenen rotasyon oyuncularının çoğunu oynatırken, San Antonio ekibi, Victor Wembanyama ve Chris Paul'un başını çektiği birkaç önemli ismi tamamen kenarda tutmayı tercih etti. Bu isimlerin yokluğunda çaylak guard Stephon Castle, 24 dakika süre alarak 16 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynadı.



Houston, 2024-25 normal sezonunu önümüzdeki Çarşamba günü, 23 Ekim'de evinde Charlotte Hornets'a karşı açacak. San Antonio ise Perşembe günü, 24 Ekim'de Dallas Mavericks'e karşı oynayacağı karşılaşmayla sezona start verecek.



