Alperen Şengün, Rockets'a yetmedi

NBA'e 11 maçla devam edildi.



Türk oyuncular Cedi Osman ve Alperen Şengün'ü karşı karşıya getiren Batı Konferansı ekiplerinin çekişmeli mücadelesinin normal süresi, 111-111 eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde hücumda daha etkili olan Spurs, rakibini 4 sayı farkla mağlup etti.



İkinci maçında ilk kez kazanan Spurs'te Devin Vassell 25 sayı, Victor Wembanyama 21 sayı, 12 ribaunt ve 3 blok, Keldon Johnson 20 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Jeremy Sochan 14 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, 23 dakika süre alan milli oyuncu Cedi Osman 14 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.



Henüz galibiyetle tanışamayan Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün 25 sayı, 6'sı hücum olmak üzere 14 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalmalık performansıyla maçın yıldızları arasına girdi. Fred VanVleet 24 sayı, 12 asist ve 8 ribaunt, Jalen Green 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Dillon Brooks 17 sayı, Jabari Smith 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.



Luka Doncic 49 sayıyla takımını galibiyete taşıdı



Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, çekişmeli geçen mücadelenin ardından konuk ettiği Brooklyn Nets'i 125-120 mağlup etti ve sezona 2'de 2 yaparak başladı.



Mavericks'te all-star Luka Doncic 49 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle takımını galibiyete taşırken, Kyrie Irving 17 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Tim Hardaway 19 sayı ve 4 ribaunt, Dwight Powell 11 sayı ile skora katkı sağladı.



Çıktığı iki maçı da kaybeden Nets'te Cam Thomas 30 sayı ve 7 ribaunt, Spencer Dinwiddie 23 sayı ve 8 asist, Mikal Bridges 18; Lonnie Walker 14 sayı, Dorian Finney-Smith 12 sayı ve 7 ribaunt, Royce O'Neale 11 sayı ve 10 ribaunt ile mücadele etti.



Warriors, Curry'nin 41 sayısıyla kazandı



Golden State Warriors, bu sezon ikinci maçında ilk galibiyetine, deplasmanda Sacramento Kings'i 122-114'lük skorla geçerek ulaştı.



Warriors'ta all-star Stephen Curry 41 sayı, 4'er ribaunt ve 4 asist, Klay Thompson 18 sayı ve 4 asist, Jonathan Kuminga 12 sayı ve 5 ribaunt, Andrew Wiggins 11 sayı ve 5 ribaunt, Chris Paul 10 sayı ve 12 asistle galibiyeti getiren oyuncular oldu.



İkinci karşılaşmasında ilk kez kaybeden Kings'te De'Aaron Fox 39 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Domantas Sabonis 19 sayı, 18 ribaunt ve 7 asist, Keegan Murray 16 sayı ve 7 ribaunt, Harrison Barnes ile Sasha Vezenkov 10'ar sayılık performans sergilerdi.



Sonuçlar



Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 99-111



Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 104-108



Atlanta Hawks-New York Knicks: 120-126



Boston Celtics-Miami Heat: 119-111



Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 105-108



San Antonio Spurs-Houston Rockets: 126-122 (uzatmada)



Chicago Bulls-Toronto Raptors: 104-103 (uzatmada)



Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 125-120



Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 120-118



Sacramento Kings-Golden State Warriors: 114-122



Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 97-102



