Alperen Þengün, Olajuwon'la çalýþacak!

Houston Rockets formasý giyen temsilcimiz Alperen Þengün, ayak oyunlarý üzerine efsane oyuncu Hakeem Olajuwon ile çalýþmayý planladýðýný söyledi.



Rockets yazarý Kelly Iko, The Athletic'e verdiði yeni röportajda, "ayak oyunlarý gurusu" olarak tanýnan Hall of Fame oyuncu ile çalýþma ihtimalinden bahseden Alperen'in "gözlerinin parladýðýný" kaleme aldý.



2021 NBA Draftý'nýn ilk turunda 16. sýradan seçilen Alperen, Iko'ya "The Dream" ile çalýþma arzusunu þöyle açýkladý:



"Türkiye'de genç bir takýmda çalýþýyordum. Bu konuda (ayak oyunlarý) çok video izledim. Ýzlediðimde çabuk öðreniyorum ve bana da çok yardýmcý oluyor. Ama bu konuda Hakeem Olajuwon ile de çalýþmak isterim. Zaten çalýþacaðýz. 'Sana bazý hareketler öðreteceðim' demiþti. Benim için iyi olacak, beklemedeyim."



Olajuwon, 2002'de emekli olduðundan beri, Kobe Bryant, LeBron James, Amar'e Stoudemire ve Dwight Howard gibi büyük isimler de dahil olmak üzere, alçak post hareketleri ve ayak oyunlarý konusunda çok sayýda NBA oyuncusuna akýl hocalýðý yapmýþtý.



