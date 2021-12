Alperen Þengün, Olajuwon'la çalýþacak!

Houston Rockets forması giyen temsilcimiz Alperen Şengün, ayak oyunları üzerine efsane oyuncu Hakeem Olajuwon ile çalışmayı planladığını söyledi.



Rockets yazarı Kelly Iko, The Athletic'e verdiği yeni röportajda, "ayak oyunları gurusu" olarak tanınan Hall of Fame oyuncu ile çalışma ihtimalinden bahseden Alperen'in "gözlerinin parladığını" kaleme aldı.



2021 NBA Draftı'nın ilk turunda 16. sıradan seçilen Alperen, Iko'ya "The Dream" ile çalışma arzusunu şöyle açıkladı:



"Türkiye'de genç bir takımda çalışıyordum. Bu konuda (ayak oyunları) çok video izledim. İzlediğimde çabuk öğreniyorum ve bana da çok yardımcı oluyor. Ama bu konuda Hakeem Olajuwon ile de çalışmak isterim. Zaten çalışacağız. 'Sana bazı hareketler öğreteceğim' demişti. Benim için iyi olacak, beklemedeyim."



Olajuwon, 2002'de emekli olduğundan beri, Kobe Bryant, LeBron James, Amar'e Stoudemire ve Dwight Howard gibi büyük isimler de dahil olmak üzere, alçak post hareketleri ve ayak oyunları konusunda çok sayıda NBA oyuncusuna akıl hocalığı yapmıştı.