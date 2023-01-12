Alperen Şengün, NBA tarihine geçti

Alperen Şengün, NBA tarihinin triple double yapan en genç pivotu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Alperen Şengün, NBA tarihine geçti
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12 Ocak 2023 08:41
NBA'da normal sezona bu gece oynanan 8 maçla devam edildi.

Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Houston Rockets, Sacramento Kings'e 135-115 yenildi.

Milli pivotumuz Alperen, maçta 10 sayı, 10 ribaund ve 10 asist ile triple - double yaptı ve NBA tarihinde bunu başaran en genç pivot oldu.

Kings'te Domantas Sabonis 25 sayı ve 14 ribaund, De'Aaron Fox ise 24 sayı ve 9 asist ile galibiyetin mimarları oldular.

Rockets, 41. maçında 31. yenilgisini aldı. King ise 40. maçında 22. galibiyetini elde etti.

Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons 135-118 Minnesota Timberwolves
Washington Wizards 100-97 Chicago Bulls
Atlanta Hawks 105-114 Milwaukee Bucks
Boston Celtics 125-114 New Orleans Pelicans
New York Knicks 119-113 Indiana Pacers
Memphis Grizzlies 135-129 San Antonio Spurs
Denver Nuggets 126-97 Phoenix Suns

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