Alperen Şengün, NBA tarihine geçti

NBA'da normal sezona bu gece oynanan 8 maçla devam edildi.
Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Houston Rockets, Sacramento Kings'e 135-115 yenildi.
Milli pivotumuz Alperen, maçta 10 sayı, 10 ribaund ve 10 asist ile triple - double yaptı ve NBA tarihinde bunu başaran en genç pivot oldu.
Kings'te Domantas Sabonis 25 sayı ve 14 ribaund, De'Aaron Fox ise 24 sayı ve 9 asist ile galibiyetin mimarları oldular.
Rockets, 41. maçında 31. yenilgisini aldı. King ise 40. maçında 22. galibiyetini elde etti.
Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons 135-118 Minnesota Timberwolves
Washington Wizards 100-97 Chicago Bulls
Atlanta Hawks 105-114 Milwaukee Bucks
Boston Celtics 125-114 New Orleans Pelicans
New York Knicks 119-113 Indiana Pacers
Memphis Grizzlies 135-129 San Antonio Spurs
Denver Nuggets 126-97 Phoenix Suns
Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Houston Rockets, Sacramento Kings'e 135-115 yenildi.
Milli pivotumuz Alperen, maçta 10 sayı, 10 ribaund ve 10 asist ile triple - double yaptı ve NBA tarihinde bunu başaran en genç pivot oldu.
Kings'te Domantas Sabonis 25 sayı ve 14 ribaund, De'Aaron Fox ise 24 sayı ve 9 asist ile galibiyetin mimarları oldular.
Rockets, 41. maçında 31. yenilgisini aldı. King ise 40. maçında 22. galibiyetini elde etti.
Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons 135-118 Minnesota Timberwolves
Washington Wizards 100-97 Chicago Bulls
Atlanta Hawks 105-114 Milwaukee Bucks
Boston Celtics 125-114 New Orleans Pelicans
New York Knicks 119-113 Indiana Pacers
Memphis Grizzlies 135-129 San Antonio Spurs
Denver Nuggets 126-97 Phoenix Suns
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