Alperen Şengün, NBA tarihine geçti

NBA'da normal sezona bu gece oynanan 8 maçla devam edildi.



Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Houston Rockets, Sacramento Kings'e 135-115 yenildi.



Milli pivotumuz Alperen, maçta 10 sayı, 10 ribaund ve 10 asist ile triple - double yaptı ve NBA tarihinde bunu başaran en genç pivot oldu.



Kings'te Domantas Sabonis 25 sayı ve 14 ribaund, De'Aaron Fox ise 24 sayı ve 9 asist ile galibiyetin mimarları oldular.



Rockets, 41. maçında 31. yenilgisini aldı. King ise 40. maçında 22. galibiyetini elde etti.



Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Detroit Pistons 135-118 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 100-97 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 105-114 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 125-114 New Orleans Pelicans

New York Knicks 119-113 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 135-129 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 126-97 Phoenix Suns





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ