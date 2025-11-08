07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
2-1
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
2-1
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
5-0
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
2-1
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
1-190'
07 Kasım
Pisa-Cremonese
1-0
07 Kasım
Paris FC-Rennes
0-1
07 Kasım
FC Twente-Telstar
0-0
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
1-0
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
1-2
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
2-290'
07 Kasım
Estoril-Arouca
3-375'

Alperen Şengün, NBA'in MVP sıralamasında ilk 10'da

Houston Rockets'ın milli yıldızı Alperen Şengün, 2025-26 sezonu NBA MVP sıralamasında 10. sırada gösterildi. Şengün, bu sezon 22.4 sayı, 9.9 ribaunt ve 7.3 asist ortalamasıyla dikkat çekti.

calendar 08 Kasım 2025 00:10
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, 2025-26 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) sıralamasında ilk 10'da yer aldı.
 
NBA'den yapılan açıklamaya göre, Oklahoma City Thunder oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, bu sezon gösterdiği 33.3 sayı, 6.3 asist, 5.4 ribaunt ortalamasıyla MVP sıralamasında ilk sırada yer aldı.
 
Listede 10. sırada yer alan milli basketbolcu ise bu sezon 22.4 sayı, 9.9 ribaunt ve 7.3 asist ortalaması yakaladı.
 
Gilgeous-Alexander dışında ilk 10'da sırasıyla Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Josh Giddey (Chicago Bulls), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Stephen Curry (Golden State Warriors) ve Alperen Şengün (Houston Rockets) bulunuyor.
