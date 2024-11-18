Alperen Şengün, NBA'de tarih yazdı!

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, performansıyla gündem olmaya devam ediyor.
Milli yıldız, takımının Chicago karşısında aldığı 143-107'lik galibiyette kilit rol oynadı.
25 dakika sahada kalan Alperen Şengün, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asist ile tamamladı.
Alperen, bu performansıyla üst üste iki maçta triple-double yapan ilk Rockets pivotu oldu.
Gecenin diğer sonuçları:
Suns 117-120 Timberwolves
Heat 110-119 Pacers
Hornets 114-128 Cavaliers
Pistons 124-104 Wizards
Nuggets 90-105 Grizzlies
Hawks 110-114 Trail Blazers
Nets 104-114 Knicks
Rockets 143-107 Bulls
Mavericks 121-119 Thunder
Jazz 105-116 Clippers
Milli yıldız, takımının Chicago karşısında aldığı 143-107'lik galibiyette kilit rol oynadı.
25 dakika sahada kalan Alperen Şengün, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asist ile tamamladı.
Alperen, bu performansıyla üst üste iki maçta triple-double yapan ilk Rockets pivotu oldu.
🔥 20 sayı
🔥 11 ribaund
🔥 11 asist
Alperen Şengün, Rockets tarihinde arka arkaya maçlarda Triple Double yapan ilk pivot oldu. pic.twitter.com/cp3D2mRvl5
— Sporxtv (@sporxtv) November 18, 2024
Gecenin diğer sonuçları:
Suns 117-120 Timberwolves
Heat 110-119 Pacers
Hornets 114-128 Cavaliers
Pistons 124-104 Wizards
Nuggets 90-105 Grizzlies
Hawks 110-114 Trail Blazers
Nets 104-114 Knicks
Rockets 143-107 Bulls
Mavericks 121-119 Thunder
Jazz 105-116 Clippers