Alperen Şengün, NBA'de tarih yazdı!

Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, Chicago maçındaki performansıyla üst üste iki maçta triple-double yapan ilk Rockets pivotu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alperen Şengün, NBA'de tarih yazdı!
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18 Kasım 2024 09:00
Son güncelleme 18 Kasım 2024 09:12
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, performansıyla gündem olmaya devam ediyor.

Milli yıldız, takımının Chicago karşısında aldığı 143-107'lik galibiyette kilit rol oynadı.

25 dakika sahada kalan Alperen Şengün, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asist ile tamamladı.

Alperen, bu performansıyla üst üste iki maçta triple-double yapan ilk Rockets pivotu oldu.


Gecenin diğer sonuçları:

Suns 117-120 Timberwolves
Heat 110-119 Pacers
Hornets 114-128 Cavaliers
Pistons 124-104 Wizards
Nuggets 90-105 Grizzlies
Hawks 110-114 Trail Blazers
Nets 104-114 Knicks
Rockets 143-107 Bulls
Mavericks 121-119 Thunder
Jazz 105-116 Clippers

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