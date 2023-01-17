Alperen Şengün, NBA'da rekorları kırıyor!

Alperen Şengün, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu. 🔥🔥🔥pic.twitter.com/CuFDk6t3Tj



— Sporxtv (@sporxtv) January 17, 2023

NBA'da normal sezona bu gece oynanan 9 maçla devam edildi.Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Clippers ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi kazanan 140-132'lik skorla Los Angeles Lakers oldu.Alperen Şengün, NBA kariyer sayı rekorunu kırdı. Milli pivotumuz, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 veya daha fazla sayı, 10 veya daha fazla ribaund ve 5 veya daha fazla asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.Genç yıldızımız maçı 33 sayı, 16 ribaund, 6 asist ve 4 blok istatistikleriyle tamamladı ve takımının en iyi oyuncusu oldu.Los Angeles Lakers'ta LeBron James, 46 sayı 9 asist ve 7 ribaundla galibiyeti getiren isimdi.Charlotte Hornets 118-130 Boston CelticsMilwaukee Bucks 132-119 Indiana PacersCleveland Cavaliers 113-103 New Orleans PelicansNew York Knicks 121-123 Toronto RaptorsWashington Wizards 118-127 Golden State WarriorsAtlanta Hawks 121-113 Miami HeatMinnesota Timberwolves 125-126 Utah JazzMemphis Grizzlies 136-106 Phoenix Suns