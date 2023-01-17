Alperen Şengün, NBA'da rekorları kırıyor!

NBA'da normal sezona bu gece oynanan 9 maçla devam edildi.
Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Clippers ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi kazanan 140-132'lik skorla Los Angeles Lakers oldu.
Alperen Şengün, NBA kariyer sayı rekorunu kırdı. Milli pivotumuz, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 veya daha fazla sayı, 10 veya daha fazla ribaund ve 5 veya daha fazla asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.
Genç yıldızımız maçı 33 sayı, 16 ribaund, 6 asist ve 4 blok istatistikleriyle tamamladı ve takımının en iyi oyuncusu oldu.
Los Angeles Lakers'ta LeBron James, 46 sayı 9 asist ve 7 ribaundla galibiyeti getiren isimdi.
Charlotte Hornets 118-130 Boston Celtics
Milwaukee Bucks 132-119 Indiana Pacers
Cleveland Cavaliers 113-103 New Orleans Pelicans
New York Knicks 121-123 Toronto Raptors
Washington Wizards 118-127 Golden State Warriors
Atlanta Hawks 121-113 Miami Heat
Minnesota Timberwolves 125-126 Utah Jazz
Memphis Grizzlies 136-106 Phoenix Suns
Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Clippers ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi kazanan 140-132'lik skorla Los Angeles Lakers oldu.
Alperen Şengün, NBA kariyer sayı rekorunu kırdı. Milli pivotumuz, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 veya daha fazla sayı, 10 veya daha fazla ribaund ve 5 veya daha fazla asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.
Genç yıldızımız maçı 33 sayı, 16 ribaund, 6 asist ve 4 blok istatistikleriyle tamamladı ve takımının en iyi oyuncusu oldu.
Los Angeles Lakers'ta LeBron James, 46 sayı 9 asist ve 7 ribaundla galibiyeti getiren isimdi.
Gecenin diğer maçlarında alınan skorlar şöyle:
Alperen Şengün, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu. 🔥🔥🔥pic.twitter.com/CuFDk6t3Tj
— Sporxtv (@sporxtv) January 17, 2023
Charlotte Hornets 118-130 Boston Celtics
Milwaukee Bucks 132-119 Indiana Pacers
Cleveland Cavaliers 113-103 New Orleans Pelicans
New York Knicks 121-123 Toronto Raptors
Washington Wizards 118-127 Golden State Warriors
Atlanta Hawks 121-113 Miami Heat
Minnesota Timberwolves 125-126 Utah Jazz
Memphis Grizzlies 136-106 Phoenix Suns
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