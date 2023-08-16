Alperen Şengün: ''Maç öncesi kendimi iyi hissediyorum''

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Alperen Şengün, Ukrayna karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Alperen Şengün: ''Maç öncesi kendimi iyi hissediyorum''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2023 00:32
A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Alperen Şengün, Ukrayna karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 

Karşılaşmayı 30 sayıyla tamamlayan Alperen Şengün, karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, ''Maç öncesi kendimi iyi hissediyordum. 3'te 3 yaptık. Takım ilk günden beri çok odaklanmış durumda. Bugün maça istediğimiz gibi başlayamasak da 2'nci yarı güzel bir cevap verdik. Maçı kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde 2 maç daha var. Cuma günkü maça konsantre olacağız. Cuma günü de çıkıp kazanacağız ve ardından pazar günkü maçı da kazanmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Bireysel performansı hakkında da konuşan genç oyuncu, ''Buraya geldiğimden beri kendimi çok iyi hissediyorum. Takım olarak da iyi oynuyoruz. Takım arkadaşlarım da bana çok yardım ediyor. Bana çok destek oluyorlar ve ben de onlar için ne yapabilirsem yapıyorum. Önümüzdeki iki maça bakacağız'' diyerek sözlerini noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery