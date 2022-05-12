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Alperen Þengün: 'Ýspanya'ya da hazýrýz'

Alperen Þengün: "Ýspanya'ya da hazýrýz"

A Milli Takým'ýn önemli isimlerinden Alperen Þengün, Belçika karþýsýnda alýnan galibiyeti deðerlendirdi.

A Milli Basketbol Takýmý'nýn, Belçika karþýsýndaki galibiyetinin ardýndan Alperen Þengün, açýklamalarda bulundu.

Kýsa bir açýklama yapan yýldýz basketbolcu, "Gürcistan maçýndan sonra çok önemli bir maçtý. Oyuna çok sert baþladýk. Yine bir yerde sertliðimiz düþtü ama toparladýk takým olarak daha iyiyiz, daha motiveyiz. Çok iyi bir galibiyet. Ýspanya maçý var, grup birinciliði için olacak büyük ihtimalle. O maça da hazýrýz" ifadelerini kullandý.

S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye4301334306287
1Karadað3201235223125
2Belçika4202295303-86
3Ýspanya3201277234435
5Gürcistan3102228252-244
6Bulgaristan3003255306-513
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