Alperen Þengün: 'Ýspanya'ya da hazýrýz'

A Milli Basketbol Takýmý'nýn, Belçika karþýsýndaki galibiyetinin ardýndan Alperen Þengün, açýklamalarda bulundu.



Kýsa bir açýklama yapan yýldýz basketbolcu, "Gürcistan maçýndan sonra çok önemli bir maçtý. Oyuna çok sert baþladýk. Yine bir yerde sertliðimiz düþtü ama toparladýk takým olarak daha iyiyiz, daha motiveyiz. Çok iyi bir galibiyet. Ýspanya maçý var, grup birinciliði için olacak büyük ihtimalle. O maça da hazýrýz" ifadelerini kullandý.



