NBA'de hazırlık maçları dönemi, geride bıraktığımız gece oynanan 10 karşılaşmayla devam etti.



MAGIC 122-105 PELICANS



Orlando Magic ekibi, kendisi gibi sezonun ilk hazırlık maçına çıkan New Orleans Pelicans'ı 122-105'lik skorla mağlup etti.



Orlando'nun ilk beş oyuncuları ikinci yarının ilk birkaç dakikasında oynadılar. Wendell Carter Jr. maçı 19 dakikada 18 sayıyla tamamladı. Paolo Banchero ise 20 dakikada 12 sayı ve 6 ribaund kaydetti.



Ocak ayından bu yana ilk kez forma giyen Zion Williamson, 16 dakikada 12 sayı, 5 ribaund ve 5 asist kaydetti.



MADRID 127-121 MAVERICKS



Avrupa basketbolunun devlerinden Real Madrid, Dallas Mavericks'i hazırlık maçında 127-121 mağlup etmeyi başardı.



Eski Real Madridli Luka Doncic rahatsızlığı nedeniyle 5 dakika sahada kalıp 9 sayı kaydederken, İspanyol ekibinde Facundo Campazzo 20 sayıyla takımının en skoreri oldu. Sergio Llull ise 19 sayıyla galibiyete katkı verdi.



Dallas'ta en skorer oyuncu ise 21 sayıyla tüm maçın en skoreri olan Tim Hardaway Jr oldu.



HAWKS 108-107 CAVALIERS



Atlanta Hawks, geçtiğimiz geceki hazırlık maçında Cleveland Cavaliers'ı 108-107 yenilgiye uğrattı.



Trent Forrest, 1.1 saniye kala bulduğu üç sayılık isabetle Atlanta'yı Cleveland'a karşı galip getiren isim oldu.



Forrest, Hawks'a 13 sayıyla liderlik ederken, Trae Young ve Onyeka Okongwu 12'şer sayı kaydettiler. Bu yılın NBA Draftı'nda 15. sıradan seçilmiş olan Kobe Bufkin ise 9 sayıyla oynadı.



Cavs cephesinde Isaac Okoro 19 sayıyla en skorer isim oldu.



HEAT 113-109 HORNETS



Miami Heat, geçtiğimiz geceki hazırlık maçında Charlotte Hornets'ı 113-109 mağlup etti.



Miami adına Tyler Herro 22 sayıyla takımın en skoreri olurken, 18. sıradan seçilen Jaime Jaquez Jr. ise 13 sayı ve 7 ribauntla oynadı.



LaMelo Ball, Şubat ayından bu yana oynadığı ilk maçında Charlotte adına 22 dakikada 17 sayı ve 7 asist kaydetti.



Jimmy Butler Miami için forma giymezken, Cole Swider 17 sayıyla, Thomas Bryant ise 15 sayı ve 8 ribauntla oynadı.



ROCKETS 122-103 PACERS



Houston Rockets, geçtiğimiz geceki hazırlık maçında Indiana Pacers'ı 122-103 yendi.



Temsilcimiz Alperen Şengün, 15 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynayarak, Houston'ın ilk hazırlık maçında Indiana'yı mağlup etmesine yardımcı oldu.



Houston'la geride bıraktığımız yaz döneminde üç yıllığı 130 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış olan tecrübeli guard Fred VanVleet, Rockets formasıyla çıktığı ilk maçta 10 sayı attı. Rockets tarafından NBA Draftı'nda 4. sırada seçilen Amen Thompson ise, ilk maçında 1/9 şut isabetiyle 9 sayıda kalırken, ayrıca 9 ribaund çekti. 20. sırada seçilen Cam Whitmore 15 sayı bulurken, Jabari Smith Jr. ise 14 sayı ve 7 ribaund kaydetti.



Dillon Brooks, Rockets ile ilk maçının ilk dakikalarında Daniel Theis'in kasıklarına yaptığı bariz faul nedeniyle oyundan atıldı.



Aaron Nesmith 18 sayıyla Indiana'nın en skoreriydi. Bennedict Mathurin 14 sayıyla, Jalen Smith ise 5/5 isabetle 11 sayı kaydetti.



WIZARDS 145-82 CAIRNS TAIPANS



Washington Wizards, Cairns Taipans'e karşı oynadığı hazırlık maçında 145-82 galip geldi.



Kyle Kuzma 22 sayı bulurken, Jorda Poole ise Washington formasıyla çıktığı ilk maçta 18 sayı kaydetti.



İtalya Milli Takımı formasıyla sol dizindeki çapraz bağı yırttığından bu yana ilk maçında oynayan Danilo Gallinari de sadece 16 dakikada 15 sayı bulmayı başardı.



Taipans'in hastalık sorunu nedeniyle yalnızca dokuz oyuncusu mevcuttu.



GRIZZLIES 108-102 BUCKS



Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks'la karşı karşıya geldiği hazırlık maçında 108-102 galibiyete ulaştı.



Grizzlies'de Desmond Bane 21 sayı, Jaren Jackson Jr. ise 17 sayı ekleyerek Memphis'in üst üste ikinci hazırlık maçında galibiyete ulaşmasına yardımcı oldular.



Jae Crowder Milwaukee'ye 14 sayıyla liderlik etti. Pat Connaughton 13 sayı, Malik Beasley 11 sayı ve Brook Lopez ise 10 sayı kaydetti.



NUGGETS 114-107 SUNS



Geçtiğimiz gece oynanan hazırlık maçında Denver Nuggets, Phoenix Suns'ı 115-107 mağlup etti.



İlk hazırlık maçında Nikola Jokic ve Jamal Murray'yi de oynatan son şampiyon Denver'da, her iki yıldız da 18'er dakika süre alarak toplamda 21 sayı kaydettiler.



Suns cephesinde Kevin Durant, Devin Booker ve Bradley Beal, ilk hazırlık maçında oynadıktan sonra bu karşılaşmada forma giymediler.



CLIPPERS 103-98 JAZZ



LA Clippers, Utah Jazz'e karşı oynadığı hazırlık maçında 103-98 galip geldi.



Russell Westbrook, 2008'de kendisini dördüncü sıradan draft eden SuperSonics ekibinin şehri Seattle'a geri dönmüş oldu. Takım, Westbrook Seattle'da forma giyme şansı bulamadan Oklahoma City'ye taşınmıştı.



Westbrook ve Los Angeles, Sonics'in şampiyonluk kazanan koçu Lenny Wilkens'in de izleyiciler arasında yer aldığı Climate Pledge Arena'da Utah'a karşı mücadele etti. Eski Seattle Storm yıldızı Sue Bird ve Megan Rapinoe da seyirciler arasındaydı.



Clippers'ta Kawhi Leonard 16 sayıyla takıam liderlik ederken, Paul George 1/9 şut isabetiyle 3 sayıda kaldı ve Westbrook ise 15 dakikada skor üretemedi.



Jazz tarafında Jordan Clarkson 12 sayı kaydederken, Lauri Markkanen 16 sayı ve 8 ribauntla oynadı.



TRAIL BLAZERS 106-66 BREAKERS



Portland Trail Blazers, New Zealand Breakers'a karşı oynadığı hazırlık maçında 106-66 galip geldi.



Bu yılın draftında Portland tarafından 3. sırada seçilen Scoot Henderson, ilk maçını 7 sayı ve 6 asistle tamamladı. Anfernee Simons ise 14 sayısının tamamını ilk yarıda buldu.



Blazers'ın bu yıl ikinci tur seçimi olan ve Breakers'ta forma giyen Rayan Rupert ise, benchten gelerek 21 dakikada 7 sayı kaydetti.