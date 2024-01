Alperen Şengün, Houston Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'a 122-95 yenildi.



NBA'e 14 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 7 maç sonra 20 sayının altına düştüğü, Timberwolves'un etkili savunma yaptığı maçta Rockets, salondan 27 sayı farkla mağlup ayrıldı.



Karşılaşmada 33 dakika süre alan Alperen Şengün, 19 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle oynadı.



Rockets'ta Jalen Green 20 sayı, 5 ribaunt, Jabari Smith 16 sayı, 9 ribauntla maçı tamamladı.



Timberwolves'ta Anthony Edwards 24 sayı, 5 asist, Karl-Anthony Towns 22 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Naz Reid ve Jaden Mcdaniels 16'şar sayı kaydetti.



Embiid serisini sürdürdü ama Knicks kazandı



Philadelphia 76ers'ta forma giyen ABD'li pivot Embiid'in üst üste 15. kez 30 sayı, 10 ribaunt istatistiklerinin altına düşmediği maçı New York Knicks 128-92 kazandı.



76ers'ta Tyrese Maxey 27 sayı, 9 asist, Kelly Oubre 15 sayı, 7 ribauntla oynadı.



Josh Hart'ın 10 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı Knicks'te, Jalen Brunson 29 sayı, Quentin Grimes 19 sayı, 8 ribaunt, Isaiah Hartenstein 17 sayı, 6 ribauntluk performans sergiledi.



Celtics'in evinde bileği bükülmüyor



Jayson Tatum'un 30 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle oynadığı maçta Utah Jazz'ı 126-97 yenen Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, iç sahada 17 maçlık galibiyet serisiyle en iyi sezon başlangıcı rekorunu yineledi.



Celtics'te Kristpas Porzingis, 19 sayı, 5 ribaunt, Jrue Holiday 14 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.



12 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 7 ribauntla oynadığı Jazz'da ise John Collins 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Lauri Markkanen 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.



NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle oluştu;



Boston Celtic 126-97 Utah Jazz

Indiana Pacers 150-116 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 124-115 Oklahome City Thunder

Cleveland 114-90 Washington Wizards

Philadelphia 92-128 New York Knicks

Chicago Bulls 104-91 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicians 95-111 Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks 139-103 Portland Trail Blazers

Denver 120-122 Orlando Magic

Phoenix Suns 113-97 Miami Heat

Golden State Warriors 113-109 Detroit Pistons

Los Angeles Lakers 113-127 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 135-130 Toronto Raptors





