Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets adýna Yaz Ligi'nde forma giyen Alperen Þengün, Cleveland Cavaliers ile oynadýklarý hazýrlýk maçýnda "double-double"lýk performans sergiledi.



Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde ilk maçýna çýktý.



Cavaliers'ý 84-76 yendikleri mücadeleye ilk 5'te baþlayýp 27 dakika 15 saniye süre alan Alperen, 15 sayý, 15 ribauntla "double-double" yaptý.



Performansýyla göz dolduran 19 yaþýndaki pivot, istatistiklerine 4 blok, 3 asist, 1 top çalma da ekledi.



