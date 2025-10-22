21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
6-2
21 Ekim
Newcastle-Benfica
3-0
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-0
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-2
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-7
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
2-4
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-4
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-1
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-3
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-0
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-1

Alperen Şengün'den sezona müthiş başlangıç

NBA'de yeni sezon başladı. Alperen Şengün, olağanüstü bir performansla mücadele etti.

calendar 22 Ekim 2025 08:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Alperen Şengün'den sezona müthiş başlangıç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

NBA'de yeni sezon iki maçla başladı.

Sezonun açılış maçında son şampiyon Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Paycom Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi OKC Thunder, uzatmalar sonucunda 125-124 kazandı.

Rockets forması giyen milli yıldızımız Alperen Şengün, 49 dakikada oynadı ve 39 sayı, 11 ribaund ve 7 asist istatistikleriyle sezona harika bir başlangıç yaptı.

ALPEREN'İN MUHTEŞEM PERFORMANSINI İZLE

Rockets'ın yeni yıldızı Kevin Durant, 47 dakikada 23 sayı, Amen Thompson 18 sayı, Jabari Smith ise 16 sayı ile oynadı.

OKC Thunder'da Ligin son MVP'si Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, Chet Holmgren ise 28 sayı ile mücadele etti.

Rockets, bir sonraki maçını Detroit Pistons ile cumayı cumartesiye bağlayan gece 03.00'de oynayacak.

SPORX KODUYLA S SPORT PLUS YILLIK 1399 TL! 



WARRIORS, LAKERS DEPLASMANINDA KAZANDI

Gecenin diğer maçında ise Golden State Warriors ise Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 119-109 mağlup etti.

LeBron James'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Lakers adına Luka Doncic 43 sayı, 12 ribaund ve 9 asist ile oynadı. Austin Reaves 26 sayı, DeAndre Ayton ise 10 sayı üretti.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 23 sayısı ile birlikte Jimmy Butler 31 sayı, Jonathan Kuminga 17 sayı, kenardan gelen Buddy Hield 17 sayı üretti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.