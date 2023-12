Alperen Şengün'den kariyer ve All-Star sözleri!

NBA'in köklü ekiplerinden Houston Rockets'ta gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan Alperen Şengün Fanatik'e konuştu. Alperen Şengün, All-Star hayali ve geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



EuroLeague'de mücadele etmeden direkt olarak NBA'e giden Alperen Şengün bu süreçle ilgili, ''Bence bu durum tamamen kişisel hazırlıkla alakalı bir şey. NBA'e gelmeye psikolojik açıdan kendimi çok iyi hazırlamıştım. Burada mücadele etmeye tamamen hazırdım. Draft öncesi antrenman kamplarında da elimden gelenin en iyisini yaptım. Ama sadece bununla da yetinmedim. NBA'e adım attığım ilk günden bu yana çok çalışmaya devam ediyorum. Oyunumu ve fiziksel yapımı geliştirmeye gayret ediyorum. Bunları yapmaya devam etmezsem gelişemem. Kariyerimle alakalı büyük hedeflerim ve hayallerim var. Çünkü başarıdan keyif alan ve tatmin olan birisiyim. Bunları gerçekleştirmek için sonuna kadar mücadele edeceğim'' dedi.



''PASTANIN ÜZERİNE ÇİLEK OLUR''



Bu sezon istatiksel olarak her maç üstüne koyarak kariyer rekorları kıran Alperen Şengün, All-Star'a seçilme ihtimaliyle ilgili ise şu şekilde konuştu: ''All-Star'a seçilirsem tabii ki dünyanın en mutlu insanı olurum. NBA'de mücadele eden herkesin hayali bu. Indiana'da yer alırsam Türk basketbolu için de muhteşem bir başarı yakalamış olurum. Daha önce sadece Mehmet Okur seçilmişti. İyi bir takım oyuncusu olmaya ve takımımın maçlar kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunu yaparken sergilediğim performans sayesinde All-Star'a da gidersem bu durum benim için pastanın üstündeki çilek olur. Her zaman oyunumun üzerine koymaya daha güzel işler yapmaya çalışıyorum. Bunun karşılığı All-Star olursa bu beni daha farklı motive eder.''



''KARİYERİMİ BURADA BİTİRMEK İSTİYORUM''



Fenerbahçe'den daha önce teklif alan Alperen'in yeniden geri dönmekle ilgili soruya verdiği cevap ise şöyle oldu: ''Şu an için tüm odağım NBA'de. Kariyerimin sonuna kadar burada kalmak istiyorum. Kazanacağım başarılarla adımı tarihe yazdırmak istiyorum. EuroLeague'e dönme gibi bir planım veya düşüncem yok.'' (Röportajın tamamına Fanatik Gazetesi'nden ulaşabilirsiniz.)





