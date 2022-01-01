Alperen Þengün'den kariyer rekoru!

NBA'de Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ý deplasmanda 115-08 yendi ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Houston'da Jalen Green, 6 üçlük kaydettiði maçý 26 sayýyla tamamladý. Christian Wood 13, KJ Martin ve Dennis Schroder 10'ar sayý, Kevin Porter Jr ise 10 sayý ve 11 asistlik bir performans sergiledi.



Houston'da galibiyetin mimarlarýndan Alperen Þengün, bench'ten geldiði karþýlaþmayý 16'sý dördüncü çeyrekte olmak üzere 27 sayýyla tamamladý.



Maçta 7 ribaunt alan ve 3 de asist yapan Alperen Þengün, hem takýmýnýn ve maçýn en skorer ismi oldu hem de kariyer rekoru kýrdý.



Portland'da Trendon Watford 15 sayý ve 10 ribaunt'luk istatistiklere ulaþmasýna karþýn, dördüncü çeyrekte bacaðýndaki sakatlýk nedeniyle maçý terk etmek zorunda kaldý.



