Alperen Şengün'den kariyer rekoru!

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, San Antonio karşısında 114-101 kazandıkları maçta 45 sayı atarak kariyer rekoru kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alperen Şengün'den kariyer rekoru!
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06 Mart 2024 07:44
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, San Antonio karşısında kariyer rekoru kırdı.

Alperen Şengün, San Antonio karşısında 114-101 kazandıkları maçta 45 sayı attı.

Milli basketbolcu, karşılaşmayı ayrıca 16 ribaund ve 3 asistle tamamladı.

NBA'de alınan sonuçlar şu şekilde:

Charlotte 89-101 Orlando
Brooklyn 112-107 Philadelphia
Cleveland 105-104 Boston
Miami 118-110 Detroit
New York 100-116 Atlanta
Toronto 98-139 New Orleans
Dalls 120-137 Indiana

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