Alperen Şengün'den kariyer rekoru!

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, San Antonio karşısında kariyer rekoru kırdı.
Alperen Şengün, San Antonio karşısında 114-101 kazandıkları maçta 45 sayı attı.
Milli basketbolcu, karşılaşmayı ayrıca 16 ribaund ve 3 asistle tamamladı.
NBA'de alınan sonuçlar şu şekilde:
Charlotte 89-101 Orlando
Brooklyn 112-107 Philadelphia
Cleveland 105-104 Boston
Miami 118-110 Detroit
New York 100-116 Atlanta
Toronto 98-139 New Orleans
Dalls 120-137 Indiana
Alperen Şengün, San Antonio karşısında 114-101 kazandıkları maçta 45 sayı attı.
Milli basketbolcu, karşılaşmayı ayrıca 16 ribaund ve 3 asistle tamamladı.
NBA'de alınan sonuçlar şu şekilde:
Charlotte 89-101 Orlando
Brooklyn 112-107 Philadelphia
Cleveland 105-104 Boston
Miami 118-110 Detroit
New York 100-116 Atlanta
Toronto 98-139 New Orleans
Dalls 120-137 Indiana
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