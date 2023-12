Alperen Şengün'den kariyer rekoru: 37 sayı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup etti.



NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Alperen'in 37 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle oynadığı karşılaşmada Pelicans'ı yenen Rockets, sezonun 15. galibiyetine ulaştı.



Mücadelenin en skorer ismi olan Alperen, bu sezon üst üste ikinci, toplamda ise 9. kez "double-double" yaptı. Rockets'ta Jabari Smith 26, Fred VanVleet 10 sayılık katkı sağladı.



Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Brandon Ingram'ın ise 19 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.



Bucks, galibiyet serisine devam etti



New York Knicks'i 130-111 mağlup eden Milwaukee Bucks, üst üste 7, toplamda ise 22. galibiyetini aldı.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Bobby Portis ise 23 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.



Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, 3 ribaunt ve 7 asist, Julius Randle 26 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistle oynadı.



Sonuçlar



New York Knicks-Milwaukee Bucks: 111-130



Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 108-145



New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-106



Indiana Pacers-Orlando Magic: 110-117



Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 95-102



Toronto Raptors-Utah Jazz: 119-126



Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 119-125



Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 126-115



Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 120-129



Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 95-109



Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 126-106



Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 144-119



Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 98-110





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU