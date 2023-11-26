Alperen Şengün'den EuroLeague itirafı!

Houston Rockets forması giyen temsilcimiz Alperen Şengün, açıklamalarda bulundu.



Sık sık Nikola Jokic'e benzetilen milli yıldız, Jokic için, "Ona karşı oynamak her zaman eğlenceli. Eğer kazanıyorsak daha da eğlenceli oluyor." dedi.



Jokic'in takımı Denver Nuggets'a karşı alınan son galibiyet için de konuşan Alperen Şengün, "Harika bir iş çıkardık. Ona karşı elimden gelenin en iyisini yaptım. Önemli sayılar buldu ama önemli olan kazanıp kazanamadığımız. Kazanırsak daha eğlenceli oluyor" ifadelerini kullandı.



Milli yıldız, zaman zaman THY EuroLeague maçlarını takip etmeye çalıştığını söyledi. Alperen Şengün, "Zaman farkı var. O saatlerde hep antrenmanımız oluyor ya da uyuyorum veya başka şeyler yapıyorum. İzlemek zor oluyor ama bazen Anadolu Efes ve Fenerbahçe maçlarını yakalayabiliyorum. İstatistikleri her zaman takip ediyorum ama maçı takip etmek zor" sözlerini kullandı.





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