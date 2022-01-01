Alperen Þengün'den "double-double"

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets formasý giyen Alperen Þengün, 110-91 kaybettikleri Dallas Mavericks maçýnda 14 sayý, 11 ribauntla oynadý.



NBA'e 11 karþýlaþmayla devam edildi. Batý Konferansý'nýn iddialý ekibi Mavericks, sahasýnda karþýlaþtýðý lig sonuncusu Rockets'ý ikinci yarýdaki etkili oyunuyla maðlup etti.



Luka Doncic'in yokluðunda Mavericks'in skor yükünü, 28 sayý kaydeden Jalen Brunson ve 26 sayý, 6 asist üreten Spencer Dinwiddie çekti.



Alperen, hem sayý hem de ribaunt bakýmýndan Rockets'ýn lideri oldu. 14 sayý, 11 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla oynayan Alperen dýþýnda Christian Wood da 12 sayý, 10 ribauntla "double double" yaptý.



76ers, eksik Lakers'ý yendi



Doðu Konferansý'nda liderlik yarýþýndaki Philadelphia 76ers, Batý Konferansý'nda play-in mücadelesi veren Los Angeles Lakers'a konuk olduðu maçý 126-121 kazandý.



76ers'ta Joel Embiid 30 sayý, 10 ribaunt, 3 top çalma, 3 blok, James Harden 24 sayý, 7 ribaunt, 7 asist, Tyrese Maxey 21 sayý, 7 asist, 5 ribaunt ve Tobias Harris 20 sayý, 7 ribaunt, 5 asist üretti. Furkan Korkmaz ise 6 sayý attý.



Sakatlýðý yaklaþýk bir aydýr devam eden Anthony Davis dýþýnda LeBron James'ten de yoksun sahaya çýkan Lakers'ta Russell Westbrook'un 24 sayý, 9 ribaunt, 8 asist ve Dwight Howard'ýn 24 sayý, 8 ribauntluk performansý galibiyete yetmedi. Malik Monk 23 sayý, Carmelo Anthony de 20 sayý, 7 ribauntla mücadele etti.



Suns peþ peþe 6. maçýný kazandý



Lig lideri Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves deplasmanýndan 125-116 galip ayrýldý.



Üst üste 6. galibiyetini elde eden Suns'ta Deandre Ayton, 35 sayýyla kariyer rekoru kýrmasýnýn yaný sýra 14 de ribaunt aldý. Devin Booker 28 sayý, 7 asistle galibiyette önemli rol oynadý.



Timberwolves cephesinde Anthony Edwards 19, Karl-Anthony Towns, Malik Beasley ve Jaylen Nowell 15'er sayý kaydetti.



Sonuçlar



Indiana Pacers-Sacramento Kings: 109-110



Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 122-101



Charlotte Hornets-New York Knicks: 106-121



Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 132-120



Boston Celtics-Utah Jazz: 125-97



Miami Heat-Golden State Warriors: 104-118



Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 116-125



Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 118-102



Dallas Mavericks-Houston Rockets: 110-91



Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 96-133



Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 121-126



