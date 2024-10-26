Alperen Şengün'den double double

NBA'de Milli yıldız Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Memphis Grizzlies'i konuk etti. Rockets parkeden 128-108'lik galibiyetle ayrılıkrne Alperen Şengün başarılı performansını sürdürdü.



Sezona başarılı bir giriş yapan Alperen Şengün, Grizzlies karşısında sergilediği 16 sayı ve 15 ribaundluk performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu.



Houston'da ayrıca Jalen Green 22 sayıyla oynadı.



Memphis'te ise karşılaşmayı 24 sayı ile tamamlayan Ja Morant sahanın en skoreri olurken çabası galibiyet için yeterli olmadı.



Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Brooklyn Nets 101-116 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 107-115 Toronto Raptors

Charlotte Hornets 120-125 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 101-113 Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers 98-123 New York Knicks

Chicago Bulls 133-122 Milwaukee Bucks

Golden State Warriors 127-86 Utah Jazz

Phoenix Suns 116-123 Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans 105-103 Portland Trail Blazers



