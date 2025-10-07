Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 122-113 yendiği hazırlık maçında sahanın en iyisiydi.Temsilcimiz, 17 dakikada 19 sayı – 5 ribaund – 6 asist – 2 blok ile mücadele ettiği karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı.Bu gece özellikle çift uzunlu beşle oynarken pas dağıtımında oldukça rahattın. Sence bu düzen nasıl işledi ve Steven Adams ile arandaki bağlantı nasıldı?Yaz boyunca oynadığın maçların, sezona bu kadar keskin başlamana yardımcı olduğunu düşünüyor musun?Oyun kurma becerilerinin Jabari gibi diğer oyuncular için sahayı açacağını düşünüyor musun?Sezon öncesi kondisyon çalışmalarından sonra kendini sahada biraz daha hızlı ya da hafif hissediyor musun?