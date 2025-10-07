Alperen Şengün: "Daha hızlı değilim ama daha güçlüyüm"

Alperen Şengün, Atlanta Hawks maçının ardından konuştu.

calendar 07 Ekim 2025 10:42 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 10:43
Haber: Eurohoops
Alperen Şengün: 'Daha hızlı değilim ama daha güçlüyüm'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 122-113 yendiği hazırlık maçında sahanın en iyisiydi.

Temsilcimiz, 17 dakikada 19 sayı – 5 ribaund – 6 asist – 2 blok ile mücadele ettiği karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı.

Bu gece özellikle çift uzunlu beşle oynarken pas dağıtımında oldukça rahattın. Sence bu düzen nasıl işledi ve Steven Adams ile arandaki bağlantı nasıldı?


Geçen yıl bu konuda oldukça başarılıydık, bu yüzden ne yapmam gerektiğini biliyorum. Steven da uzun beşlerle oynamayı çok iyi biliyor. CC de antrenmanlarda buna alışıyor, bu yüzden bizim için kolay oluyor.

Yaz boyunca oynadığın maçların, sezona bu kadar keskin başlamana yardımcı olduğunu düşünüyor musun?

Kesinlikle, çok yardımcı oldu. Bu yaz döneminde adeta bir mini sezon geçirdim. Bu yüzden milli takımdan sonra çok fazla ara vermedim. Bu da bana çok iyi geldi. Buraya geri döndüm, formumu korudum ve sezona hazır bir şekilde geldim.

Oyun kurma becerilerinin Jabari gibi diğer oyuncular için sahayı açacağını düşünüyor musun?

Jabari'yle dört yıldır birlikte oynuyoruz, bu yüzden birbirimizi iyi tanıyoruz. İletişim bizim için her şeyin başında geliyor. Maçta, kenarda, her yerde sürekli konuşuyoruz. Onu oyunda bulmaya çalışıyorum ve nerede olacağını biliyorum. Bu tamamen iyi iletişimle alakalı.

Sezon öncesi kondisyon çalışmalarından sonra kendini sahada biraz daha hızlı ya da hafif hissediyor musun?

Kendimi daha güçlü hissediyorum. Yaşım ilerledikçe dengem ve her şeyim daha iyi hale geldi. Daha hızlı olduğumu söyleyemem ama kesinlikle daha güçlüyüm. Top elimdeyken her zaman hızlı hissederim, topsuzken durum farklı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.