Alperen Şengün: 'Bence Avrupa'nın en iyi uzunlarına sahibiz'

A Milli Basketbol Takımımızın önemli oyuncularından Alperen Şengün açıklamalar yaptı.



Milli basketbolcu maç ayırmadıklarını belirterek, "Bence her maç zor. Hiçbir takımı hafife almak istemiyoruz. Yarın çıkıp bütün gücümüzle oynayacağız. Gruptan çıkıp bir an önce diğer maçlara bakmak istiyoruz." diye konuştu.



Takımdaki uzun oyuncuların uyumuyla ilgili konuşan Şengün, "Ömer dışındaki oyuncularla 3 yıldır oynuyorum. Ömer ile aynı tarz oyuna sahibiz. O yüzden hemen birbirimize alıştık. Elimizden geleni yapıyoruz. Bize düşen görevin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunu önümüzdeki maçlarda da göstereceğiz. Bence Avrupa'nın en iyi uzunlarına sahibiz." ifadelerini kullandı.



Top dağıtma yeteneği ile ilgili de konuşan 21 yaşındaki basketbolcu, "Bu yeteneğimi, maç esnasında doğaçlama kullanabiliyorum. Houston Rockets'ta da öyle bir görevim var zaten. Bu konuda öz güvenim de var. Skordan daha fazlasını düşünen bir oyuncuyum. Topu getirip arkadaşlarıma en iyi pozisyonu sunmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.







