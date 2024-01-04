Alperen Şengün 30 sayı attı, Rockets kazandı

🇹🇷Alperen Şengün için sıradan bir gün.



🏀 30 sayı

🙌 8 ribaunt

🅰️ 4 asist

🫱 3 top çalma

🎯 11/17 saha içi isabetipic.twitter.com/poCXGSFatO



— Sporxtv (@sporxtv) January 4, 2024

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Brooklyn Nets'i 112-101 yendi.NBA'e 12 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 30 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle takımını sırtladığı maçta Rockets, bu sezon 17. galibiyetini elde etti.Ev sahibi ekipte Fred VanVleet 21 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken, Jalen Green 14 sayı, 8 ribaunt, Cam Whitmore 11 sayıyla oynadı.Nic Claxton'un 12 sayı, 13 ribaunt, Day'Ron Sharpe'ın 11 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptığı konuk takımda, Cameron Johnson 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Mikal Bridges 15 sayı, 4 ribauntla maçı tamamladı.Sahasında Miami Heat'e 110-96 yenilen Los Angeles Lakers, üst üste 3, son 10 maçta ise 8. mağlubiyetini yaşadı.Heat'te Tyler Herro 21 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Jaime Jaquez 16 sayı, 8 asist, Bam Adebayo ve Nikola Jovic 15'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.Lakers'ta Anthony Davis'in 29 sayı, 17 ribaunt, Austin Reaves'in 24 sayı, 8 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. LeBron James, 12 sayı, 6 ribaunt, 9 asistle oynadı.Dört oyuncunun 30 sayı ve üstü performansa ulaştığı, uzatmaya giden maçta Utah Jazz, sahasında Detroit Pistons'ı 154-148 mağlup etti.Jazz'da Jordan Clarkson 36 sayı, 6 ribaunt, Lauri Markkanen 31 sayı, 7 ribaunt, Collin Sexton 25 sayı, 5 asistlik performans sergiledi.Pistons'ta ise Bojan Bogdanovic 36 sayı, 7 ribaunt, Cade Cunningham 31 sayı, 12 asist, Alec Burks 27 sayıyla mücadele etti.Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 140-101Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 142-130Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 141-138Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 106-117Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 111-116Houston Rockets-Brooklyn Nets: 112-101Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 126-97New York Knicks-Chicago Bulls: 116-100Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 122-131Utah Jazz-Detroit Pistons: 154-148 (Uzatmada)Los Angeles Lakers-Miami Heat: 96-110Sacramento Kings-Orlando Magic: 138-135 (Uzatmada)