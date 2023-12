NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan 13 karşılaşmayla devam etti.



PACERS 131-123 PISTONS



Indiana Pacers, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 131-123 mağlup etti.



Pacers'ta Bennedict Mathurin 30 sayı, 8 asist, 7 ribaund ve 2 top çalmayla sezon rekoruna ulaştı. Tyrese Haliburton 14 sayıda kalsa da, 16 asistle göz doldurdu. Myles Turner 23 sayı, 8 ribaund ve 3 blokla oynadı.



Üst üste 20. maçını kaybeden Pistons'ta altı oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Cade Cunningham 23 sayı, 7 asist ve 6 ribaundla başı çeken isim oldu. Ausar Thompson 20 sayı ve 6 ribaundla oynadı.



MAGIC 104-94 CAVALIERS



Orlando Magic, Amway Center'da Cleveland Cavaliers'ı 104-94'lük skorla yendi.



Paolo Banchero 20 sayı, 10 rebound ribaund ve 4 asistle bu sezon beşinci double-double'ına imza atarken, Franz Wagner 19 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle oynadı.



Cavaliers'ta Darius Garland verimli bir gece geçirdi ve 36 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Donovan Mitchel 22 sayı ve 3 top çalmayla oynadı.



76ERS 146-101 WIZARDS



Philadelphia 76ers, Wells Fargo Arena'da Washington Wizards'ı 146-101 devirdi.



Philadelphia'ya Joel Embiid 34 sayı, 10 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla liderlik ederken, Tyrese Maxey 24 sayı ve 6 asistle maçı tamamladı.



Kyle Kuzma 21 sayı ve 9 ribaundla Wizards'ın en skorer ismiydi. Jordan Poole 11 sayı kaydetti.



HEAT 116-114 HORNETS



Miami Heat, Spectrum Center'da Charlotte Hornets'ı 116-114 mağlup etti.



Heat'te Duncan Robinson 24 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla en skorer oyuncuydu. Jimmy Butler 23 sayı, 8 asist, 4 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



Hornets'ta Terry Rozier 34 sayı, 13 asist ve 2 ribaundla mücadele etti. Miles Bridges 18 sayı ve 4 ribaundla oynadı.



NUGGETS 129-122 HAWKS



Denver Nuggets, State Farm Arena'da Atlanta Hawks'ı 129-122 devirdi.



Nuggets'ta Jamal Murray 29 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Nikola Jokic ise 25 sayı, 8 ribaund, 8 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynadı.



Hawks'ta Bogdan Bogdanovic 40 sayı kaydederken, 10/17 üçlük isabetiyle takım tarihine geçti. Dejounte Murray 21 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle, Trae Young ise 19 sayı ve 9 asistle maçı tamamladı.



KNICKS 136-120 RAPTORS



New York Knicks, Madison Square Garden'da Toronto Raptors'ı 136-130 mağlup etti.



Julius Randle 34 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle Knicks'e liderlik etti. RJ Barrett 27 sayı, 3 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.



OG Anunoby, Raptors'a 29 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla liderlik etti. Pascal Siakam, Scottie Barnes ve Dennis Schroder ise 20'şer sayı kaydettiler.



PELICANS 121-107 TIMBERWOLVES



New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da Minnesota Timberwolves'u 121-107 yenmeyi başardı.



Zion Williamson, Pelicans'a 36 sayı ve 5 ribaundla liderlik etti. CJ McCollum 23 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blok kaydederken, Brandon Ingram 20 sayıyla oynadı.



Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, Mike Conley ve Naz Reid 17'şer sayı kaydederken, Shake Milton ve Jaden McDaniels 12'şer sayıyla oynadılar.



ROCKETS 93-82 SPURS



Houston Rockets, Toyota Center'da San Antonio Spurs'ü 93-82 mağlup etti.



Tari Eason, Rockets'a 18 sayı ve 14 ribaundlık double-double'ıyla liderlik etti. Fred VanVleet 16 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynarken, temsilcimiz Alperen Şengün 15 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



Üst üste 17. mağlubiyetini alarak tarihinde bu alanda en uzun seriyi yakalayan Spurs ekibinde, Victor Wembanyama 15 sayı, 18 ribaund, 3 asist ve 5 blokla takıma liderlik eden isim oldu. Devin Vassell 14 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynarken, bir diğer temsilcimiz Cedi Osman 10 sayı kaydetti.



BUCKS 133-129 BULLS



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk Chicago Bulls'u 133-129 yıktı.



Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 12 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla Bucks'ın en skorer ismi oldu. Malik Beasley ve Brook Lopez ise 19'ar sayıyla oynadılar.



DeMar DeRozan 41 sayı, 2 ribaund ve 11 asistle Bulls'a liderlik etti. Coby White 33 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma kaydetti.



THUNDER 134-120 JAZZ



Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Utah Jazz'i 134-120 mağlup etti.



Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla Thunder'a liderlik etti. Ousmane Dieng 18 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynadı.



Keyonte George 30 sayı, 3 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla Jazz'e liderlik etti. Collin Sexton ise 20 sayıyla oynadı.



MAVERICKS 120-113 GRIZZLIES



Dallas Mavericks, FedEx Forum'da ev sahibi Memphis Grizzlies'i 120-113 yendi.



Luka Doncic 35 sayı, 8 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 2 blokla Mavericks'e liderlik etti. Jaden Hardy 19 sayı, 4 asist ve 1 top çalma kaydetti.



Jaren Jackson Jr. 41 sayı, 4 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blokla Grizzlies'in en skorer ismiydi. Desmond Bane 28 sayı, 3 ribaund, 8 asist ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.



KINGS 131-118 NETS



Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk ettiği Brooklyn Nets'i 131-118 mağlup etti.



Kings'te De'Aaron Fox 29 sayı, 3 ribaund ve 8 asistle takımı galibiyete taşıyan isimdi. Keegan Murray 24 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynarken, Malik Monk 21 sayı, 2 ribaund ve 9 asistle oynadı.



Nets'te Mikal Bridges 22 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynarken, Spencer Dinwiddie ve Cam Thomas 18'er sayıyla maçı tamamladı.



CLIPPERS 132-127 TRAIL BLAZERS



LA Clippers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 132-127 yendi.



Kawhi Leonard 34 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle Clippers'taki en skorer isimdi. James Harden 20 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle oynarken, Paul George 20 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle, Russell Westbrook ise 12 sayı ve 6 asistle maçı tamamladı.



Trail Blazers cephesinde Anfernee Simons 38 sayıyla mücadele ederken, Shaedon Sharpe 27 sayı ve 6 asistle, Scoot Henderson ise 19 sayı, 6 asist ve 4 ribaundla oynadı.





