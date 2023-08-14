Houston Rockets pivotu olan temsilcimiz Alperen Şengün, önümüzdeki sezon All-Star olmayı hedeflediğini söyledi.



Alperen, Ekim başında Rockets ve ligin diğer 29 takımı için antrenman kamplarının start almasıyla birlikte başlayacak olan 2023-24 NBA sezonu için mevcut formunu ve hedeflerini Eurohoops ile konuştu.



"Elbette herkes gibi benim de hedefim All-Star olmak. Umarım başarabilirim." şeklinde konuşan Alperen, geçtiğimiz sezon maç başına 28.9 dakikada 14.8 sayı (%55.3 şut isabeti, %33.3 üçlük isabeti), 9.0 ribaund, 3.9 asist ortalamaları yakalamıştı.



Houston'ın ilk beş pivotu olmaya devam etmesi beklenen Alperen, yeniden yapılanma sürecinin ikinci aşamasına geçişte yeni bir koçla (Ime Udoka) çalışacak olan Rockets ekibi için beklentisinin, potansiyel gelişimi dışında şampiyonluk olduğunu da sözlerine ekledi:



"NBA'e katıldığımdan beri şampiyonluk hayalimdi. Bence bu, Nikola Jokic'in olduğu kadar herkesin de hayali... ve onun bu başarıya ulaşması sekiz yılını aldı. Şimdi Rockets'ta güzel bir hayalimiz var ve umarım gelecek sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp playofflara kalabiliriz."



