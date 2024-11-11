Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, Detroit Pistons'a karşı alınan 101-99 skorlu galibiyette double-double yaptı.



Detroit'te Little Caesars Arena'da oynanan maçta 30 dakika süre alan Alperen, 27 sayı ve 10 ribaund ile tekrar double-double performansı ortaya koydu. Rockets yıldızı ayrıca 2 asist ve 1 blok kaydetti.



Tari Eason 18 sayı ve 9 ribaundla takımın en iyi ikinci skoreri olurken, Jalen Green 15 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle, Dillon Brooks ise 14 sayıyla maçı tamamladı.



Pistons cephesinde Cade Cunningham, 26 sayı, 8 ribaund ve 9 asistle takımının en etkili ismi olurken, Isaiah Stewart 16 sayı ve 8 ribaund ile oynadı.



Gecenin diğer sonuçları:



Celtics 113-107 Bucks

Knicks 121-132 Pacers

Wizards 94-121 Magic

Hornets 105-107 76ers

Heat 95-94 Wolves

Warriors 127-116 Thunder

Mavericks 120-122 Nuggets

Kings 127-118 Suns

Grizzlies 134-89 Trail Blazers

Raptors 103-123 Lakers



