Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, Detroit Pistons'a karşı alınan 101-99 skorlu galibiyette double-double yaptı.
Detroit'te Little Caesars Arena'da oynanan maçta 30 dakika süre alan Alperen, 27 sayı ve 10 ribaund ile tekrar double-double performansı ortaya koydu. Rockets yıldızı ayrıca 2 asist ve 1 blok kaydetti.
Tari Eason 18 sayı ve 9 ribaundla takımın en iyi ikinci skoreri olurken, Jalen Green 15 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle, Dillon Brooks ise 14 sayıyla maçı tamamladı.
Pistons cephesinde Cade Cunningham, 26 sayı, 8 ribaund ve 9 asistle takımının en etkili ismi olurken, Isaiah Stewart 16 sayı ve 8 ribaund ile oynadı.
Gecenin diğer sonuçları:
Celtics 113-107 Bucks
Knicks 121-132 Pacers
Wizards 94-121 Magic
Hornets 105-107 76ers
Heat 95-94 Wolves
Warriors 127-116 Thunder
Mavericks 120-122 Nuggets
Kings 127-118 Suns
Grizzlies 134-89 Trail Blazers
Raptors 103-123 Lakers
Detroit'te Little Caesars Arena'da oynanan maçta 30 dakika süre alan Alperen, 27 sayı ve 10 ribaund ile tekrar double-double performansı ortaya koydu. Rockets yıldızı ayrıca 2 asist ve 1 blok kaydetti.
Tari Eason 18 sayı ve 9 ribaundla takımın en iyi ikinci skoreri olurken, Jalen Green 15 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle, Dillon Brooks ise 14 sayıyla maçı tamamladı.
Pistons cephesinde Cade Cunningham, 26 sayı, 8 ribaund ve 9 asistle takımının en etkili ismi olurken, Isaiah Stewart 16 sayı ve 8 ribaund ile oynadı.
Gecenin diğer sonuçları:
Celtics 113-107 Bucks
Knicks 121-132 Pacers
Wizards 94-121 Magic
Hornets 105-107 76ers
Heat 95-94 Wolves
Warriors 127-116 Thunder
Mavericks 120-122 Nuggets
Kings 127-118 Suns
Grizzlies 134-89 Trail Blazers
Raptors 103-123 Lakers