Alperen, double-double klasiğini San Antonio'da da sürdürdü!

Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, takımının San Antonio Spurs'e karşı 106-101 galibiyete ulaştığı maçta yine double-double yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Alperen, double-double klasiğini San Antonio'da da sürdürdü!
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29 Ekim 2024 09:57
Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, takımının San Antonio Spurs'e karşı 106-101 galibiyete ulaştığı maçta yine double-double yaptı.

Karşılaşmayı 12 sayı, 12 ribaund ve 5 asistle tamamlayan Alperen, Rockets'ın gecede en skorer üçüncü ismiydi. Houston'ı skor anlamında taşıyan isim, 36 sayı kaydeden Jalen Green oldu.

Jabari Smith Jr., 17 sayı ve 8 ribaundla galibiyete önemli katkı sağlayan bir diğer isimdi.

Spurs cephesinde Jeremy Sochan 22 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle takımının en skorer ismi olurken, Chris Paul 16 sayı ve 3 asistle, Victor Wembanyama ise 14 sayı, 20 ribaund ve 5 asist buldu.

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