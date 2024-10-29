Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, takımının San Antonio Spurs'e karşı 106-101 galibiyete ulaştığı maçta yine double-double yaptı.



Karşılaşmayı 12 sayı, 12 ribaund ve 5 asistle tamamlayan Alperen, Rockets'ın gecede en skorer üçüncü ismiydi. Houston'ı skor anlamında taşıyan isim, 36 sayı kaydeden Jalen Green oldu.



Jabari Smith Jr., 17 sayı ve 8 ribaundla galibiyete önemli katkı sağlayan bir diğer isimdi.



Spurs cephesinde Jeremy Sochan 22 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle takımının en skorer ismi olurken, Chris Paul 16 sayı ve 3 asistle, Victor Wembanyama ise 14 sayı, 20 ribaund ve 5 asist buldu.



