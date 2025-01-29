Alperen double-double'ı ve yine Rockets galibiyeti

Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün bir double-double daha yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 100-96 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Alperen double-double'ı ve yine Rockets galibiyeti
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29 Ocak 2025 09:47
Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün bir double-double daha yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 100-96 mağlup etti.

Jalen Green takımın en skorer ismi olurken, 25 sayısının 12'sini üçüncü çeyrekte kaydetti.

Alperen 18 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma eklerken, Dillon Brooks ve Amen Thompson 11'er sayıyla maçı tamamladı.

Trae Young, altıncı maçını üst üste kaybeden Atlanta için 21 sayı ve 9 asistle oynadı. De'Andre Hunter ise 16 sayı ve 5 ribaund ekledi.

Hawks, Perşembe günü Cleveland'a giderek Cavaliers ile oynayacak ve Rockets ise yine Perşembe günü Batı Konferansı'nda kritik bir Memphis Grizzlies karşılaşmasına konuk olacak.

Gecenin diğer sonuçları:

Lakers 104-118 76ers
Jazz 103-114 Warriors
Bucks 112-125 Trail Blazers 

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