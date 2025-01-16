Alperen'den Denver'a karşı galibiyette 20 sayılık katkı

Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 20, Jalen Green'in ise 34 sayılık performansıyla Denver Nuggets'ı 128-108 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Alperen'den Denver'a karşı galibiyette 20 sayılık katkı
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16 Ocak 2025 10:41
Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 20, Jalen Green'in ise 34 sayılık performansıyla Denver Nuggets'ı 128-108 mağlup etti.

Karşılaşmada altı üçlük bulan Green, takımla son altı maçında 32 sayı ortalamaya ulaşmış oldu. Alperen ise 20 sayısının yanı sıra 9 ribaund, 8 asist ve 2 de top çalma ile oynadı.

Fred VanVleet, Denver'ı son altı karşılaşmada beşinci kez yenen Rockets adına 16 sayı, 8 asist ve 3 top çalma kaydetti.

Nuggets ekibi, son MVP Nikola Jokic'ten sağ dirsek iltihabı ve Aaron Gordon'dan ise sağ baldır sakatlıkları sebebiyle yoksundu. Jamal Murray ve Christian Braun, yenilgide 18 top kaybı kaydeden Denver için 22'şer sayı buldu.

Houston, bu gece Sacramento'da üç maçlık deplasman turuna devam edecek. Nuggets ise Cuma gecesi Miami Heat'e karşı oynayacak.

Gecenin diğer sonuçları:

Knicks 125-119 76ers
Celtics 97-110 Raptors
Hawks 110-94 Bulls
Magic 93-122 Bucks
Mavericks 116-119 Pelicans
Grizzlies 129-115 Spurs
Hornets 117-112 Jazz
Warriors 116-115 Timberwolves
Heat 108-117 Lakers
Nets 67-126 Clippers

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