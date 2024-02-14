Alperen Berber'den, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya!

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Alperen Berber, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya elde etti.



Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Alperen Berber, grekoromen stil 82 kilonun finalinde yarışmaya bireysel olarak katılan Islam Ismailovich Aliev'le karşılaştı.



Rakibini 4-3 mağlup eden 19 yaşındaki Alperen Berber, altın madalyanın sahibi oldu.



Aynı kiloda gümüş madalyayı bireysel sporcu Islam Ismailovich Aliev, bronz madalyaları ise Gürcü Gela Bolkvadze ve Ukraynalı Yaroslav Filchakov elde etti.



ALPEREN BERBER'DEN AÇIKLAMA



Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alperen, "Türkiye için güreştiğimin bilincindeyim. Ülkeme çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da yaptığı açıklamada, Türk güreşine yeni yüzler gerektiğini belirterek, "Rıza'dan, Taha'dan, Yasemin'den sonra bize Alperenler, Selçuk Canlar lazım. Bize yeni yüzler, yeni gençler lazım. Bu da bayrağın zamanında yerli yerinde doğru şekilde devredilmesiyle olur. Gençleri doğru şekilde milli takımlara monte edeceğiz. Hem ülkemizin hem Türk güreşinin geleceğini garanti altına alacağız. Alperen'in yolu açık olsun. Allah ayağına taş değdirmesin. Ben ona her zaman inanıyorum. O bizim evladımız, ailemizden biri. Zeki, çevik ve ahlaklı... Hepsi Alperen'de var. Onu yetiştiren, hocalığını yapan aynı zamanda benim de rakibim olan babasına ve tüm emeği olan hocalarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz birlikte Türk güreşini bu hale getirdik." diye konuştu.



