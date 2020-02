Alper Yılmaz: 'Larkin, Avrupa'da sadece Anadolu Efes'te oynar'

"AİLELERİN İYİ VAKİT GEÇİRMESİ HEDEFİMİZ"

THY EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi'nde zirvenin sahibi olan Anadolu Efes'in genel direktörü Alper Yılmaz,Deneyimli basketbol adamı Alper Yılmaz kamuoyunun merak ettiği Ergin Ataman, Shane Larkin, Vasilije Micic ve EuroLeague'in gelecek planları dışında, hedefleri ve hayalleri ile ilgili de konuştu.- Sezonu bitirmek lazım önce. Şimdiye kadar iyi gidiyoruz dedik ama Türkiye Kupası'ndan elendik. Sonuçta, dört hedefimizden birinden elenmiş olduk. EuroLeague ve Türkiye Ligi'nde bulunduğumuz pozisyondan mutluyuz ama sonunu görmek lazım. Sonunda iyi bir yerde bitirmek lazım. Biz, bu sezonun başında olan kadromuzu koruyarak zaten aşağı yukarı iyi bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyorduk. Kadroyu koruyabilmek bizim için çok önemliydi. Ergin Hoca'nın istediği iki değişiklik dışında kadroyu koruyabildik. Takım birbirine alışık ve daha iyiler. Daha iyi anlaşıyorlar ve daha iyi tanıyorlar birbirlerini. En büyük sebep budur.Geçen sezon taraftarımızın bize verdiği müthiş bir güç vardı. Onlar da bize inandılar. Başarılı günlerimizi özlemişler. Onun devamını getirmek istiyoruz. Bu inançlar yoldayız. Oyuncularımız da inanıyor. En büyük sebeplerden biri de budur. Her şey planladığımız gibi gidiyor. EuroLeague'de 3 mağlubiyetle bu konumda bulunacaksınız deseniz sezon başında, altına direkt imzayı atardık. Fakat, önümüzdeki her maç çok zorlu geçecek. Ardından, playoff serisi çok zorlu olacaktır. Final Four'a kalabilirsek günlük performanslar ve form durumu önemli olacak.Türkiye Ligi için yolumuz daha uzun. Hala garantilediğimiz bir pozisyon yok. Ev sahibi avantajını korumaya çalışıyoruz. Sonuçta, geçen sezonki gibi şampiyon bitirmek istiyoruz.- Anadolu Efes'i özlemiş bir basketbol seyircisi ve taraftarı var. Gittikçe arttığını görüyoruz. Hem takımın başarısıyla doğru orantılı hem doğru organizasyon ve yapılanmayla bağlantılı bir artış var. Biz bunun yıllardır mücadelesini veriyorduk. Geçen sezon 3 bin ortalamasını 8 bine çıkarmıştık. Bu sezon 11 bin küsür gibi bir ortalamamız var. Kombine sayımız bu sezon 2500'dü. Önümüzdeki sezon hedefimiz 4.000. Şimdiden önümüzdeki sezonun kombine satışlarına başladık ve istediğimiz trendde yenileme görüyoruz. Yeni alımlara başlayınca gerçek resmi görebileceğiz. Anadolu Efes için sportif başarı her zaman önemli, ilk hedef ama bununla birlikte maçlarımıza gelen seyircilerimizin, özellikle çocuklu ailelerin, iyi vakit geçirmesi ve tekrar maça gelmesi önemli hedefimiz. Bunu da büyük ölçüde yerine getirdiğimizi görüyorum.Bence Türkiye, hatta Avrupa çapında en iyi MC (Mustafa Özben) ve en iyi maskot (Çaylak) ile çalışıyoruz. Onun dışında bütün arkadaşlarım da organizasyonun her geçen gün daha iyi olması için uğraşıyorlar. Tabii ki sorunlarımız da var. Bizden kaynaklı veya bizden kaynaklanmayan sorunlar mevcut. Başka birinden kiraladığımız salonda oynuyoruz. Bunun getirdiği bazı sorunlar var. Fakat, her geçen daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Bunun bir tepe noktası var elbette. Önümüzdeki sezon için çok ciddi bir artış beklemiyoruz. Olan seyirciyi koruyabilmeyi ve iyi günde de, kötü günde de Anadolu Efes'i desteklemek için salona gelmeleri için uğraşıyor, alışkanlığı geliştirmeye çalışıyoruz. Salondaki ürün satışı da takımı kabullenme, sahiplenme adına çok önemli bir adım oldu. İki sezondur bu başarıyı da sağlıyoruz. Bu gelişimi devam ettirmeyi amaçlıyoruz.- Abdi İpekçi'nin ulaşımı, Marmaray'ın gelmesiyle birlikte daha rahattı. Sinan Erdem'de çok rahat bir ulaşım sağlayamıyoruz. Ataköy ve Bakırköy bizim için önemi merkezler ama biz bütün İstanbul halkına seslenmek istiyoruz. Sonuçta toplu ulaşımın daha rahat olduğu bir salonda oynamak bizim için daha kolaydı ama şu an oynayabileceğimiz tek yer Sinan Erdem Spor Salonu. En iyi şekilde nasıl geliştirebiliriz diye düşünürüz. Maç öncesi ve sonrası, çevresinde zaman geçirilebilecek yerlerin olması bizim için daha büyük bir avantaj olurdu. Yakınlarda var ama yürüme mesafesinde bir yerde yok. Ben uğurlara inanırım. Sinan Erdem bize uğurlu geldi. Gördük ki 15-16 bin kişileri doldurabiliyoruz. Daha küçük bir salona geçmeyi ancak çok iyi şartlarda olursa düşünebiliriz. Şu anki evimizden mutluyuz.- Arz ve talep ile ilgili bir durum. Biz 2 senedir Sportive markasıyla çalışıyoruz. Gerçekten yerli bir üretici oldukları için talep edilen ürünlerin arzını daha kolay sağladılar. Ayrıca, bu işe çok heveslilerdi. Onlarla beraber oluşturduğumuz sinerjiyle birlikte insanların taleplerini karşılayabilir, biz de daha iyi isteklerde bulunabilir noktaya geldik. Tabii tuttuğunuz, desteklediğiniz takıma ait ürünleri günlük hayatta giyiyor, kullanıyor olmak aidiyeti de çok yükseltiyor. O bakımdan bizim için çok büyük bir artı oldu.Bunun dışında, taraftarlarımızın kalp sağlıklarını korumaları yolunda da ciddi bir çabamız söz konusu.Kendim gözlemiyorum. Maç için gelmeyen, sadece Çaylak için gelen bir sürü çocuk var. Maç içi, molalarda, devre aralarındaki etkinliklerde çok eğlenen insanlar görüyorum. Bu tabii ki deneyimi zengilenleştiren, güzelleştiren unsular.Sahada çok iyi mücadele eden bir takım her zaman gerekiyor. Fakat, bunun yanında insanlar geldiklerinde 'Anadolu Efes için değdi.' fikrini oluşturabiliyorsak, işimizi başarmışız demektir. Sadece takım da değil, salona girdiği andan itibaren iyi bir hizmet alması, maç seyretmesi, deneyim yaşaması ve ailesiyle beraber iyi bir zaman geçirmesiyle mümkün. Bunun için uğraşıyoruz.- Sadece EuroLeague One Team ile sınırlamamak lazım. Tabii ki EuroLeague'in kurucu bir üyesi olarak One Team içerisinde yer alıyoruz. Bir basketbol kulübü olarak topluma bir borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu EuroLeague One Team veya diğer sosyal sorumluluk projelerimizle de olabilir. Bir kısmını böyle ödeyebileceğimizi düşünüyoruz. Topluma daha çok ulaşabileceğimizi ve bir farkındalık yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Pembe Top, Bir Kitap Getir veya EuroLeague One Team ile özel bireyler için olsun, bunların hepsi severek ve inanarak yaptığımız projeler. Başarılı olması, takdir görmesi de bizi gururlandırıyor. Bu projeler her zaman devam edecek. Biz bir sosyal sorumluluk kuruluşu olarak yer alan bir spor kulübüyüz. Bunu da topluma ulaşmak için kullanacak ve devam edeceğiz.- Oynamadan kazanılmıyor. Bunları duymak gerçekten çok güzel. Sonuçta iddialı ve favori bir ekip olmak çok güzel. Orada son saniyede, son düdük çalmadan bir maçı kazanamıyorsunuz. Bu EuroLeague'in şampiyonluk maçı da olabilir, playoffun ilk maçı da olabilir. Biz şu anda playoffa kalmanın rahatlığını yaşıyor olsak da önemli olan ev sahibi avantajını koruyabilmek, ilk 4'te yer alabilmek. Bunun için de büyük bir avantajımız var gibi görünüyor ama önümüzde 10 tane zorlu maç var. Biz bu 10 maçın en azından 5'ini kazanmalıyız diye düşünüyorum. Hedefimiz 10'da 10 kazanabilmek ama EuroLeague'de her maç zor. Ondan sonra gelecek eşleşmeye göre ev sahibi avantajıyla birlikte Final Four'a yükselmeye çalışacağız.Favoriler değil sahada oynayanlar kazanıyor. İnşallah kazanırız. Bu yolda inançlıyız. Bütün genel menajer arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah onların sözünü haklı çıkartabiliriz.- Bizim için herkesin performansı önemli. Hiç oynamayandan 40 dakika oynayana kadar takım kazandıysa, herkesten mutluyuz. Mağlup oluyorsak hep beraber mutsuzuz. 17 tane oyuncum var, 12'sini sahaya çıkarıyorum ve amaç o maçı kazanabilmek, kimin performans gösterdiğinden ziyade...Shane Larkin tabii ki çok iyi oyuncu. Micic, Moerman, Dunston, bütün isimleri sayabilirsiniz. Hepsinin belli bölümlerde yeri var. Shane Larkin ve diğer arkadaşları da çok takdir ediyorum. Her maçtan sonra takım arkadaşlarının ne kadar önemli olduğunu onlar da belirtmeye çalışıyorlar. Takım olarak kazandığımız zaman varız. Bireysel olarak her zaman unutulur ama takım başarısı unutulmaz.Shane Larkin özelinde ve takım için söyleyeyim. Yine takımı bozmamaya çalışacağız. Başarılı geçen her sezondan sonra sizin oyuncularınız talibi ve fiyatları artıyor. Hepsini tutmak isteseniz bile bütçenizde artışa gitmek zorundasınız. Yönetim kurulumuz, bu konuda bize çok destek oluyorlar. Türk ve dünya sporunun böyle bir mali kriz yaşadığı dönemde ciddi bir destek sağlıyorlar.Larkin'in NBA hayali var ama Türkiye'de çok mutlu. Türk vatandaşı olması da bu mutluluğun bir devamı oldu. Avrupa'da kalırsa başka bir takımda oynamayacağını düşünebiliriz. Fakat, NBA'e gitme ihtimali her zaman var.- 5-6 senedir tüm oyuncular, sözleşmelerinde NBA opsiyonu istiyorlar. Gitmeleri de eskiye göre çok kolaylaştı. Avrupa'nın en iyi liginde ve NBA takımlarının gözlerinin olması gayet normal. Bildiğim kadarıyla Vasilije Micic'in NBA hakları Philadelphia'da. Philadelphia'nın karar vermesi veya takaslaması gerekiyor. Şu anda bize gelen bir şey yok. Sezon sonunda da uygun bir teklif gelir mi, gitmek ister mi kısmını bilmiyorum. Hep beraber konuşup görüşürüz. Biz Vasilije Micic'ten çok mutluyuz. Giderse, Anadolu Efes NBA'e bir oyuncu daha gönderdiği için göğsümüz kabarır. Fakat, takımın başarısı için gitmemesi ilk tercihimiz. Sezonu nerede bitireceğimiz, onun sezon boyunca göstereceği performans çok etkili olacaktır. Sadece Micic ile değil aşağı yukarı bütün oyuncularımızla ilgilenildiğini biliyorum.- NBA'den ziyade G-League ve Çin Ligi'ni daha büyük tehdit olarak görüyorum. NBA'de belli bir oyuncu sayısı var ve doyuma ulaşacak. 100 oyuncu gidiyor da, 150 oyuncu gidecek gibi bir durum yok. 100 oyuncu olarak kalacak. G-League'de maaşların artması ve Avrupa'ya yakınlaşması, deniz aşırı basketbol oynamaya gelen oyuncuların ülkelerinde kalmasına yol açabilir. Bu bizim için çok büyük tehlike. Çin'deki maaşların yüksek olması, sezonun kısa ve basketbolun yumuşak olması oyuncuları biraz daha cezbeder halde. Avrupa'ya gelen, başka bir yere gitmek istemiyor.NBA, Çin ve EuroLeague'de farklı basketbollar oynanıyor. Bunlar içerisinde mücadelesi en hoş gelen EuroLeague. Tabii, fiyatlar belli bir seviyeye oturacaktır. EuroLeague'deki gelirlerin artmasıyla birlikte bir 'salary cap' (maaş bütçesi) uygulaması gelebilir. Rekabet açısından her takım birbiriyle daha rahat mücadele edecek noktaya gelecektir. Oyuncu girişi konusunda çok büyük bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Fakat, gelen iyi oyuncuları yıldız yaptıktan sonra yıllardır zorlanıyoruz. Bundan sonra da böyle devam edecektir.- Şu anda hala 11 kurucu takımız. Onun dışında galibiyet gelirlerine eklendi diğer takımlar. Pazarı büyütmek açısından bu hamle gerekliydi. Sonuçta Fransa ve Almanya, EuroLeague ve spor dünyası için önemli pazarlar. Biz de basketbol pazarını büyütmek için bu adımları atmak zorundaydık. Ayrıca ne kadar çok üst seviye takım olursa, ligin düzeyi de doğru orantılı olarak artar. EuroLeague ve kulüp seviyesinde gelirlerin artması, sıfır seviyesine yaklaşılması gerekiyor. Şu anda o noktadan çok uzağız. Bunun için basketbol pazarının büyütülmesine ve daha çok basketbol konuşulmasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla, bu yönde atılmış bir adımdı. Devamı da gelecektir. Bu kadar yoğun maç temposunda nasıl oyuncular olacak, biz nasıl idare edeceğiz onu da bilmiyorum. Türkiye Ligi'nde sadece 30 maç yapan takımlarımız var. Bugün itibariyle galiba 44 maç oynadık. Bir sezon bitirdik, ikinci sezonun yarısına geldik. Geçen sezon 79 veya 81 maç oynamıştık. Bu sezon 87 maça kadar gitme ihtimali var. Bunlar ciddi rakamlar. Bu tempoya adapte olmak da zor bir süreç. Fakat, her işin bir gerekliliği var. EuroLeague olarak en çok konuşulan basketbol ligiysek böyle olmaya da devam etmek zorundayız. Oyuncular da kendi birliklerini kurdular, onların istekleri oldu ve biz cevap verdik. Bu döngü içerisinde bir çözüm sağlayacağız.- Türk takımları dışında EuroLeague'den milli takımlara oyuncu gönderen takım yok. O yüzden pencereler bizim için bir problem olarak kalmaya devam ediyor. Özellikle, şu an içinde bulunduğumuz pencere açısından Yunanistan, İtalya, Litvanya, İsrail hiç oyuncu göndermedi diye biliyorum.Daha fazla takım artması konusundan daha başka bir çözüme ulaşması gerekiyor olayın. 20 ve artı bir takım olursa, sadece tek ligi kaldırır noktaya geliyoruz ya da iki farklı takımla oynanması gerekir iki ligin. Şu an orada değiliz. Bu yolda devam ediyoruz. Çift maç haftalarının çokluğu takımları çok zorluyor. Hem fiziksel, hem organizesyon olarak... Onlara biraz daha çözüm bulmak, sezonu uzatmak gerekir. O da daha farklı çözümlere yol açıyor. Şu anda 2.8 günde bir maç oynuyoruz. Hele bu sezon Olimpiyat Elemeleri nedeniyle Türkiye Ligi'nin hızlı oynanacak olmasından dolayı playofflarda 2 günde 1 maç oynayacağız. Orada geniş kadro, geniş rotasyonun önemi ortaya çıkacak.Daha önce içimizde tartıştığımız "14 kişi sahaya çıkılsın" konusu vardı. Gelir gelmez bilmiyorum. Bunun üzerine EuroLeague organizasyonu ve genel menajerler olarak kafa patlatıyoruz. Hep beraber bir çözüm yolu bulacağız. 18 takımla kalacağız, zorlanacağız ama devam edeceğiz veya daha fazla takım olacak. Bir diğer ihtimal, herkes kendi liginden farklı, EuroLeague'de farklı bir takımla mücadele edecek. Görünen o...- Bu sezon hiç konuşmadık. Ergin Hoca ile daha önce Türk Telekom'da beraber çalıştık. 1996'da oyuncu, daha sonra takım menajeri çalıştım. Şimdi de genel direktör olarak çalışıyorum. Konuşursak, 1 saat içerisinde çözeriz büyük ihtimalle. Zaten, önümüzdeki sezon sözleşmesi var. Bu nedenle hiç konuşmadık. Fakat, kendisinden çok memnunuz. Onun da takımdan memnun olduğunu düşünüyorum. Anadolu Efes'ten yetişmiş bir antrenör. Önümüzdeki sezon ocak, şubat veya mart aylarında konuşmaya başlarız. Bir sözleşmesi var ve şartlarından her iki tarafın da memnun olduğunu düşünüyorum.- Final Four, bizim 20 yıldır beklediğimiz bir tecrübeydi. Fakat, Final Four'da yer almak ayrı bir tecrübe. Dışarıdan gözlemlediğiniz zaman değil, içinde olduğunuz zaman daha farklı hissediyorsunuz. O tecrübesizlik senesiydi. Yine de final oynamayı başardık. Finalde de yenebileceğimizi hissettiğimiz bir rakibe karşı oynadık. CSKA Moskova, bir Avrupa devi ve hak ederek şampiyon oldular. Onlar şampiyonluğunu gölgelemek istemem. Biraz daha farklı oynasaydık yenebilirdik. Bunu hissettik. Oraya geldiğiniz anda büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor ama EuroLeague'de final oynamış bir takımda bulunmanın gururunu yaşıyorsunuz. İşte tekrarlanmış başarılardan ziyade yeni başarılara imza atmak isteyen bir yapıya bütün sporcular ve spor kulüpleri. Biz de bir adım ileriye gitmek istiyoruz. Daha iyisini nasıl yapabiliriz diye motive ediyoruz. Bu sezonki hedefimiz şampiyonluk ama şu an için çok uzak. Adım adım gitmek gerekiyor. 5 tane birbirinden zor playoff maçı var. Sonra yarı final var. Yarı finaldeki rakip de en az bizim kadar orada olmayı hak etmiş bir takım olacaktır. Finalde ise günlük performanslara ihtiyaç var. Umuyorum, hayal ettiğimiz şeyi başarabiliriz. Fakat geçen sezonun bizde bıraktığı duygu, çok büyük bir gurur.- Önce bir Final Four'a yükselmek gerekiyor. Önümüzdeki Münih ve Berlin maçlarında göreceğiz zaten ne kadar avantajlı olacağız.Tabii ki seyirci avantajı, ciddi bir avantaj. Geçen sezon Vitoria'nın ulaşımı çok zordu. Çok vazgeçen taraftar olduğunu gördüm. Bu sezon şimdiden sıkıştırmaya başlayan taraftarımız var. Türkiye'den de çok sayıda taraftarın Köln'de olacağını düşünüyorum.Final Four'da tam bir ev sahipliği havası olmuyor. Daha çok Türk vatandaşının olması, bizi desteklemesi bir avantaj sağlayacaktır. Ancak, EuroLeague'deki bütün takımlar çok zorlu deplasmanlarda oynamaya alışmış oyunculardan kurulu. Kızılyıldız, Zalgiris, Olympiakos, Panathinaikos deplasmanları gibi. Az da olsa bir avantaj sağlayacaktır ama orada olabilirsek, kendi seyircilerimizin, vatandaşlarımızın önünde mücadele etmeyi tercih ederiz.- Şu an çok iyi iki kuşağımız geliyor. 2001'den 3 oyuncu A takımda, 2 tane oyuncu U18 takımında yer alıyor. Sonra 2005 - 2006 kuşağında ciddi oyuncular var. Her sene en iyi oyuncuları bulmaya çalışan bir ekibimiz var. Türkiye çapında arama yapıyoruz. Burada hem okullarını, hem de basketbol yaşantılarını en iyi şekilde geçirtmeye çalışıyoruz. Anadolu Efes oyuncusu olmasa bile başka bir kulüpte basketbola hizmet vermesini istiyoruz, NBA'den Türkiye 3. Ligi'ne kadar... Basketbolu bıraktığı anda, basketbol sevgisiyle iş hayatına atılmasını umut ediyoruz. Tabii ki bizim misyonlarımızdan biri basketbolu ülke geneline yaymak ve yeni oyuncular çıkartmak. Bunun için her zaman çabalarımız devam ediyor. Takımın başarısı da yeni oyuncuları çekmek konusunda ciddi bir yarar sağlıyor. Altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Oradan çıkartabileceğimiz oyuncuları da kendi takımımız öncelikli olmak üzere her seviyede basketbol oynaması için yetiştiriyoruz.- İki taraf da işini iyi niyetle, doğru şekilde yapmaya çalışır ve sınırlarını korursa, bozulmasının hiçbir sebebi yok. Siz tarafsızlığınızı ve haberciliğinizi koruduğunuz sürece, biz de objektif olarak bizim haberlerimizi paylaştığınıza inandığımız sürece bu beraberliğin bozulması için bir sebep yok. Bizim, Sporx ile çalışıyor olmamızın en büyük sebebi kendimizi daha iyi ifade edebilmek, insanlara haberlerimizi en doğru şekilde ulaştırabilmek. Sporx'in de bu işin içerisinde olmasının sebebi doğru haberi, en çabuk şekilde kamuoyuna ulaştırabilmek. İkimiz de işimizi en doğru şekilde yaptığımız sürece bir sorun yok demektir.- Sezon uzun. Hep başından beri söylüyorum. Çok iddialı konuşmayı seven bir insan değilim. Fakat, bu sezon bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Bunun için de hem basketbolseverlerin, hem Türk halkının desteğine ihtiyacımız var. Artık, inançlarına göre bizim yanımızda olmalarını istiyoruz. Umuyorum, adım adım hedefe doğru hep birlikte yürürüz. Bundan sonraki sezonlarda da bu seviyede kalabilmek için başta yönetim kurulumuz olmak üzere tüm çalışmaları yapıyoruz. Onların bizimle beraber düzgün, nezih, güzel bir ortamda basketbolu büyütmeye çağırıyorum. Umuyorum bu konuda başarılı oluruz. Biz EuroLeague'de Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye Ligi'nde de en iyi, en centilmen şekilde basketbol oynamaya çalışan bir kulübüz. Sahaya gelsinler, TV'de izlesinler, hangi takımı desteklerse desteklesinler basketbolu sevsinler.